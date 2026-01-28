Elisa Beristain sufre crisis de salud en vivo y se encuentra en cuidados intensivos; este es su estado de salud

El pasado jueves 22 de enero la conductora de espectáculos, Elisa Beristain, sufrió un percance de salud en plena transmisión en vivo. Algunos de sus compañeros de trabajo lograron percatarse de que la periodista no se encontraba en el mejor estado. Elisa presentó molestias desde que comenzó el día. Sin embargo, decidió continuar con su trabajo.

¿Qué fue lo que le ocurrió Elisa Beristain?

La conductora se encontraba trabajando y entrevistó a Olga Breestin. Sin embargo, luego de unos minutos comenzó a sentir una molestia y gran dolor en el abdomen. De acuerdo con la información que circula, la conductora tuvo un riesgo de shock séptimo, esto fue una situación muy delicada debido a que la conductora padece de presión arterial baja, lo que podría haber ocasionado un problema cardíaco. Sin embargo, hay buenas noticias ya que se sabe que su situación actual es más estable aunque se encuentra en cuidados intensivos.

¿Qué es el choque séptico? Problema al que se pudo enfrentar Elisa Beristain

Es un problema médico muy grave el cual se presenta cuando la presión arterial es muy baja. Sin embargo, si la paciente tiene un sistema inmunitario débil, corre un gran riesgo de presentar este choque. Por otro lado, quien lo padece puede tener un funcionamiento deficiente en sus órganos. Uno de los síntomas comunes que es presentado por la paciente es sentir mareo, lo que fue el caso de la conductora de espectáculos. Por otra parte, también se presenta dificultad para respirar, palpitaciones y un cambio notorio en el color de la piel.

¿Quién es Elisa Beristain?

Elisa Beristain es una conductora, periodista e influencer. Hoy en día cuenta con más de 400 mil seguidores en instagram. Se ha especializado en el tema de espectáculos. Es originaria de Aguascalisentes y ha sobresalido en el mundo del periodismo debido a las grandes entrevistas que ha hecho a diversas personalidades del medio artistico. Jenni Rivera, Gloria Trevi y Thalía son tan solo algunas de las personalidades con las que ha estado. Su carrera es una de las más respetables en el medio debido a su trayectoria.

