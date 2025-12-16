Ella es la esposa de Alexis Vega y el buen augurio que le dio a Toluca para ganar el Apertura 2025

Paula González, esposa del futbolista Alexis Vega, se robó las cámaras durante la final del Apertura 2025, en la que el Toluca se coronó campeón. Su historia de amor inspira a miles y ahora, con el triunfo de los Diablos Rojos, su romance confirma que el apoyo y el “buen augurio” eran reales.

Actualmente, la joven tiene 27 años y, aunque al inicio se mantenía lejos de los reflectores, poco a poco se ha abierto paso en redes sociales, donde ahora comparte su vida como madre y esposa, además de sus propios proyectos, viajes, moda y lifestyle.

¿De dónde es Paula González?

Pau también es originaria de Toluca, Estado de México. Su romance con Alexis comenzó en 2016, cuando él aún formaba parte de las fuerzas básicas del club, y desde entonces lo ha apoyado de manera incondicional. Ambos tienen dos hijos: Victoria y Alexander.

Paula González conoció a Alexis Vega en 2016.|(Instagram)

Sobre su faceta como creadora de contenido y su incursión en la moda con una boutique que abrió en Guadalajara, la joven expresó en La Capitana: “Siempre me ha gustado todo eso. O sea, no sé muchísimo de moda y cosas así, solo que de repente subía una foto del día y la gente decía: ‘Qué bonito, ¿de dónde es lo que te compraste?’”.

Desde entonces, Paula publica outfits en tendencia y comparte tips para crear looks.

Por qué dicen que Paula Gonzalez es de buena suerte para el Toluca

En redes sociales , algunos usuarios aseguran que ella fue el “buen augurio” que ayudó al Toluca a consolidar su onceavo campeonato, pues al ser originaria de la ciudad y pareja de uno de los jugadores, habría atraído las buenas energías.

Ellos son los dos hijos de Paula González y Alexis Vega.|(Instagram)

No obstante, el nombre de Pau también se ha vuelto tendencia por algunas polémicas. A mediados de este año, un video en el que una joven pelea con aficionados del Cruz Azul se hizo viral; sin embargo, aunque muchos aseguraron que se trataba de González, lo cierto es que era su hermana, Marian.

Antes del partido de la final, Paula habló con TV Azteca y envió un emotivo mensaje a su esposo, asegurando que, pase lo que pase, está orgullosa de él, que ya es un campeón y que su familia lo ama muchísimo.