Ella es la mujer con la que Cristian Castro le habría sido infiel a Mariela Sánchez

Cristian Castro y Mariela Sánchez terminaron su relación y el compromiso de boda que tenían planeado, por una supuesta tercera en discordia que, según se reveló, sería una fan del cantante de “Conmigo sin ti”.

Primero salieron a la luz varias fotos en las que el cantante y actor mexicano aparece junto a la mujer, quien, según el conductor Ángel de Brito en LAM, sería la joven con la que fue captado en Mendoza, Argentina. Presuntamente, su nombre es Marcela Dephilippis.

Esto se confirmó cuando Mariela declaró ante la prensa que “no se había enterado” de la filtración y que eso “la ponía triste”.

(Instagram) Ella es la supuesta tercera en discordia de Cristian Castro y Mariela Sánchez.

Lo más turbio del asunto es que la novia de Cristian Castro fue quien tuvo contacto con esta joven, quien supuestamente era parte del club de fans del intérprete.

No es la primera vez que el cantante de “Si me ves llorar” enfrenta rumores de infidelidad durante su relación con Mariela Sánchez. Tras varios problemas recientes, la pareja había asegurado que iban en serio con su boda y que ambos estaban comprometidos a hacer que su amor brillara.

(VENTANEANDO) Cristian Castro y su novia Mariela Sánchez estaban comprometidos.

Aunque la reacción de Sánchez fue contundente, todavía no se ha confirmado si Cristian realmente fue infiel, ya que en el video que circula en redes sociales no aparecen besándose ni abrazándose.

¿Quién es Mariela Sánchez, la ahora exnovia de Cristian Castro?

Mariela Sánchez es una empresaria argentina dedicada al negocio inmobiliario y que, hasta hace unos días, era la prometida del cantante Cristian Castro, hijo de la actriz y cantante Verónica Castro.

Según Ventaneando, la ahora expareja se conoció gracias al trabajo de Mariela, pues Cristian realizaba un trámite comercial. Después de intercambiar algunos mensajes, decidieron salir e intentar una relación seria.

Sin embargo, su historia pasó de ser una romántica sorpresa a una relación llena de altibajos y polémicas. Se dice que terminaron por comportamientos controladores por parte del artista, aunque semanas después regresaron y anunciaron su compromiso con un par de anillos que les obsequió Verónica Castro.

Cristian incluso se había mudado a Córdoba para vivir cerca de su amada mientras realizaba su gira de conciertos.