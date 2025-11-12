Revelan la supuesta decisión que tomaron Angélica Vale y Otto Padrón para intentar salvar su matrimonio

Angélica Vale habría intentado salvar su matrimonio con Otto Padrón antes de que fuera demasiado tarde y, por ello, ambos se inscribieron en terapia; sin embargo, parece que las cosas no pudieron solucionarse, y tomaron la decisión de divorciarse por el bien de sus hijos.

Esta nueva información fue revelada en el programa El Gordo y la Flaca, donde se detalló que la crisis matrimonial comenzó a inicios de este año. Tal como lo mencionó la actriz y comediante mexicana, fue en abril cuando se separaron y dejaron de vivir juntos.

Durante las sesiones, ambos habrían puesto sobre la mesa sus diferencias, pero “ciertas cosas simplemente no lograron mejorar”, aseguraron.

¿Cómo se enteró Angélica Vale del divorcio?

Luego de hablarlo detenidamente, la pareja aceptó el divorcio, aunque no fue hasta este lunes que los abogados del empresario presentaron la demanda en Estados Unidos, notificándoles apenas días antes del cumpleaños de Angélica Vale, el 11 de noviembre.

Según contó la propia actriz de La Fea Más Bella, ella se enteró al mismo tiempo que sus fans, pues se encontraba en una cena familiar —en la que también estaba Otto— cuando le llegó la notificación al celular de él.

En su pódcast La Vale Show, relató que siempre ha intentado mantener su vida privada alejada de los reflectores, pero esta situación la obligó a expresarse públicamente. Además, tuvo que hablar con su primogénita, Angeliquita, sobre el divorcio, ya que la niña tiene acceso a redes sociales.

¿Por qué se separaron Angélica Vale y su esposo, Otto Padrón?

Angélica Vale aclaró que las cosas entre ella y su esposo simplemente ya no funcionaban como pareja. Frente a cámara, expresó con tristeza: “Como diría mi gran José José: ‘El amor acaba’, y eso fue lo que nos pasó. Se nos olvidó regar la plantita”.

(Instagram @angelicavaleoriginal) Angélica Vale confesó que ella se enteró de la demanda al igual que sus fans.

Esta declaración llegó horas antes de que circulara una versión sobre una supuesta infidelidad por parte de la actriz de teatro, pues se dice que ella habría salido con un bailarín muy cercano.