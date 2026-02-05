Ella es Lilia Landa, la hermana de la actriz Edith Márquez, que murió de manera repentina

El mundo del espectáculo se vistió de luto una vez más tras confirmarse la muerte de Lilia Landa, hermana de Edith Márquez que luchaba contra una dura enfermedad. Y es que a pesar de que ella no era tan cercana a la industria, se sabía sobre su situación médica por los emotivos testimonios que uno de sus hijos compartió en redes sociales a inicios de año.

Fue así que trascendió que la mujer llevaba tiempo enfrentando un difícil diagnóstico de cáncer, el cual evolucionó en su organismo y se volvió de mayor gravedad. Lamentablemente, pese a los tratamientos a los que se sometió y las alternativas que buscaron sus seres queridos para apoyarla, el cuerpo de Lilia no resistió y perdió la vida el 4 de febrero del 2026.

¿De qué estaba enferma la hermana de Edith Marquez?

De acuerdo con la información disponible sobre este caso, la hermana de Edith Márquez murió a los 57 años de edad, víctima del cáncer de mama, que ya había hecho metástasis en la médula ósea. Este padecimiento fue enfrentado durante varios años, pero tristemente no funcionaron las alternativas clínicas que recibió.

Llily Márquez Landa murió a los 57 años|Instagram. @lilymarquezl

Respecto a sus actividades, Lily Márquez Landa se dedicaba a la venta de artículos varios a través de internet. Y en sus cuentas oficiales siempre presumía lo feliz que era pasando tiempo con su familia y difundía información sobre la enfermedad que tenía.

Así fue como José Camar pidió ayuda para salvar la vida de su mamá Lilia Landa

Hasta el momento, la intérprete de "Mírame" no se ha pronunciado sobre esta trágica noticia . Y anteriormente, el único que se había pronunciado de la situación que pasaban fue José Camar, uno de los sobrinos de Edith Márquez, quien hizo múltiples intentos por salvar la vida de su mamá.

Apenas hace unos días, el también actor pidió ayuda en redes y explicó que los médicos habían decidido ya no suministrarle más quimioterapias a Lilia Landa y, en su lugar, la enviaron a cuidados paliativos. Lejos de rendirse, el joven hizo un video para suplicar apoyo y abrió una cuenta de GoFundMe para poder reunir dinero, ya que, según contó, la hermana de la cantante no tenía seguro médico.