Revelan tristes detalles sobre la muerte de Gabriel Garzón, voz de Topo Gigio

La industria del entretenimiento se vistió de luto tras confirmarse la muerte de Gabriel Garzón, conocido actor de doblaje que prestó su voz para interpretar a Topo Gigio. Esta noticia se dio a conocer el pasado domingo 25 de enero de 2026, cuando algunos colegas del medio como Jorge Falcón, le dedicaron sentidos mensajes de despedida y lamentaron su partida.

Ante este hecho, salieron a la luz algunos detalles de sus últimos días que conmocionaron a todos sus seguidores. Esto ya que se supo que el artista llevaba semanas lidiando con problemas médicos y su salud se había visto severamente afectada, por lo que incluso se llegó a buscar donadores de sangre para sus tratamientos.

El actor de doblaje Gabriel Garzón murió a los 57 años|Facebook / Gabriel Ernesto Garzón

¿De qué murió Gabriel Garzón, voz de Topo Gigio?

Hasta el momento, se desconoce de qué murió Gabriel Garzón a los 57 años, pues ni su familia ni su equipo de representantes han esclarecido este tema. Únicamente se sabe que en diciembre de 2025 estuvo un tiempo internado y que se solicitó de donación de sangre para el hospital en el que estaba.

En ese momento, fue el actor Javier Herranz el que pidió ayuda, aclarando que se trataba de una situación de emergencia. Y tras su lamentable deceso, le dedicó un caluroso adiós. "Después de tanto sufrimiento se fue un extraordinario ser humano, excelente persona y un gran amigo. Goza de tu nueva vida sin dolores. Mi más sentido pésame a tu hija, a tu hermana y a toda tu familia. A Topo Gigio y a todos tus amigos siempre nos harás falta. Descansa en paz", escribió.

El actor Javier Herranz fue uno de los primeros en despedirse de Gabriel Garzón|Instagram. @javier_herranz

De acuerdo con la información disponible, otra problemática a la que el actor de doblaje de Topo Gigio se enfrentó, fue a la amputación de una pierna en 2016. Esta medida habría sido tomada después de que sufrió un accidente en Estados Unidos que lo llevó más de 10 veces al quirófano por las complicaciones que derivó.

¿Quién era Gabriel Garzón? Su increíble trayectoria detrás de Topo Gigio

Gabriel Ernesto Garzón Lozano fue un actor, humorista y titiritero mexicano. En sus casi 40 años de trayectoria activa, el papel más importante y que lo catapultó a la fama internacional fue el trabajo de doblaje a español que hizo para Topo Gigio en México .

En una entrevista para Canal Once, el histrión reveló que esta oportunidad llegó de sorpresa luego de que uno de sus colegas renunciara al proyecto por la mala experiencia de vivir un sismo en la CDMX. "El productor Javier Toledo me ofreció hacer el papel porque Peppino Mazzullo ya no quiso hacerlo después del terremoto de 1985", contó.

Otras producciones en las que dejó su legado son "Una sonrisa con cepillín" y "El espacio del tío Gamboín". Además, llegó a colaborar para Silvia Roche, la creadora de "Odisea Burbujas", un clásico infantil de la pantalla chica en la que en lugar de títeres se usaban botargas para animar a los personajes.

Aún no está confirmado si los servicios funerarios de Gabriel Garzón serán en privado o si tendrán algún espacio para que sus admiradores se despidan de él.