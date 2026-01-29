Ellos son los 7 hijos de Marc Anthony: qué edad tienen, cómo lucen y quién es su madre

Marc Anthony y Nadia Ferreira esperan su segundo hijo juntos, una noticia que ha generado ternura y sorpresa entre los fans del cantautor y actor estadounidense, quien ya cuenta con una familia numerosa, integrada por siete hijos de diferentes relaciones.

El exnovio de Jennifer López está casado con Ferreira desde 2023, pero en el pasado mantuvo relaciones con Shannon de Lima, JLo y Dayanara Torres . Aquí te contamos quiénes son sus hijos y a qué se dedica cada uno.

Cuántos hijos tiene Marc Anthony y quiénes son: las FOTOS que pocos han visto

1. Ariana Muñiz

Es la hija mayor de Marc Anthony. Actualmente tiene 31 años y es fruto de su relación con Debbie Rosado, su pareja antes de alcanzar la fama. Ariana se mantiene alejada de los reflectores, aunque, según People, ha aparecido en algunas fotografías que el cantante ha compartido en sus redes sociales.

Arianna, hija de Marc Anthony y Debbie Rosado.|(Instagram)

2. Chase Muñiz

El segundo hijo de Marc Anthony tiene 30 años. Fue adoptado por el artista y mantiene una relación muy cercana tanto con su padre como con sus medios hermanos.

Chase, hijo de Marc Anthony.|(Instagram)

3. Christian Muñiz

Christian nació en 2001, por lo que actualmente tiene 24 años y está próximo a cumplir 25 el 5 de febrero. Es hijo del primer matrimonio oficial del cantante con Dayanara Torres, que duró de 2000 a 2004. De acuerdo con la revista Quién, se dedica a la ilustración y la animación, además de ser aficionado a los videojuegos.

Cristian, hijo de Marc Anthony.|(Instagram)

4. Ryan Adrián Muñiz

Hermano de Christian e hijo de Marc Anthony y Dayanara Torres. Tiene 22 años y es uno de los hijos que más ha aprovechado la exposición mediática para impulsar su carrera como modelo. Viaja con frecuencia a Puerto Rico, desde donde busca consolidarse como artista.

Él es Ryan, hijo de Marc Anthony.|(Instagram)

5 y 6. Emme Maribel Muñiz y Maximilian

Los gemelos que Marc Anthony tuvo con Jennifer López ya tienen 17 años. Emme ha mostrado un fuerte interés por la música y el arte, al igual que sus padres, e incluso subió al escenario durante el show de medio tiempo del Super Bowl para acompañar a su mamá. Por su parte, Max se inclina por la actuación, con participaciones en teatro y su debut en la película Marry Me.

Emme y Max, los hijos gemelos de Marc Anthony.|(Instagram)

7. Marco

El hijo menor de Marc Anthony, de dos años, es fruto de su matrimonio con Nadia Ferreira. La pareja ha compartido varias fotografías del pequeño en redes sociales desde su nacimiento, mostrando algunos momentos íntimos de su vida familiar.