El mensaje que publicó la influencer Yulia Burtseva antes de su muerte

El pasado domingo 4 de enero se confirmó la repentina muerte de la influencer Yulia Burtseva . La famosa rusa había viajado a su país natal para someterse a una cirugía estética pero, por causas que aún se investigan, murió a los 38 años de edad.

Tal como ha sucedido en otros casos similares, ha sido en las redes sociales en donde la triste noticia se ha replicado rápidamente. Es por eso que las muestras de dolor por la inesperada muerte de la influencer no cesan y la expectativa por saber qué sucedió crece.

¿De qué murió Yulia Burtseva?

Fueron medios rusos los encargados de dar a conocer el deceso de Yulia Burtseva. La creadora de contenido, que residía junto a su familia en Italia, se había sometido a un procedimiento de levantamiento de glúteos pero sin ninguna complicación.

Sin embargo, al cabo de algunas horas, su estado de salud alarmó a los médicos y, según se informó en un principio, habría sufrido un shock anafiláctico postcirugía que podría haber sido causado por los fármacos utilizados durante la intervención quirúrgica. Lamentablemente, Yulia Burtseva no sobrevivió.

¿Cuál fue el último posteo de Yulia Burtseva?

Cuando la muerte de Yulia Burtseva llegó a los medios de comunicación y de ahí a las redes sociales, sus más de 70 mil seguidores comenzaron a compartir fotografías suyas despidiéndola con profundo dolor. Además, algunos repararon en el último posteo que la influencer hizo horas antes de ingresar a cirugía.

Fue en su cuenta de Instagram que Yulia Burtseva compartió un video en una historia en donde se la pudo ver en el famoso café Pushkin. La creadora de contenido estaba por desayunar y contaba sobre la cirugía estética a la que, horas después, se sometería. Su fandom ha tomado ese posteo como una “impensada” despedida.