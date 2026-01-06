Así puedes cambiar tu voz cuando mandes mensajes de audio por WhatsApp
¿Eres fanático a enviar mensajes de audio a través de tu WhatsApp? Si es así, aquí conocerás la forma en cómo puedes cambiar tu voz de forma fácil y sencilla.
WhatsApp se ha convertido en la aplicación más utilizada y popular dentro de la comunidad mexicana y lo anterior deriva de la forma tan sencilla en cómo dos o más personas se pueden comunicar, esto mediante mensajes de texto u otras alternativas, tal y como lo es el mensaje de voz.
Los mensajes de voz toman cada vez más importancia y popularidad entre las nuevas generaciones dado que estas consideran más fácil mandar una nota de audio en lugar de escribir el mensaje que desean mandar. En ese sentido, ¿sabías que puedes cambiar tu voz mediante WhatsApp de manera fácil y sencilla?
¿Cómo cambiar tu voz cuando mandes mensajes de audio por WhatsApp?
Lo primero que debes saber es que, en esencia, WhatsApp no cuenta con una herramienta o función especial que pueda distorsionar la voz cuando realices una nota de audio; sin embargo, lo anterior no significa que no puedas realizar esta operación, aunque para ello tendrás que hacer uso de ciertos trucos.
Si tu deseo es cambiar tu voz al momento de mandar un mensaje mediante WhatsApp, es preciso que descargues la aplicación “Cambiador de voz con efectos”, misma que se encuentra tanto en Android como en iPhone. Cabe mencionar que dicha aplicación cuenta con gran aprobación de quienes la han utilizado hasta ahora.
Una vez que hayas aceptado los permisos de grabadora, almacenamiento y contactos, la aplicación cuenta con alrededor de 50 efectos destacando algunos como Robot, Monstruo, Voz Grave, Helio y Extraterrestre. Dicho esto, tienes distintas alternativas para pasar un buen rato en compañía de tus seres queridos.
¿Cómo escoger tu voz favorita para utilizarla en WhatsApp?
Una vez descargada la aplicación, tendrás que tocar el micrófono para grabar el mensaje y, después, seleccionar el efecto de tu gusto , presionar los tres puntos a un lado, seleccionar la aplicación y sorprender a tus contactos a través de este cambio. Recuerda que WhatsApp solicita que tengas cuidado con aplicaciones ajenas a Meta, pues algunas de estas pueden generar problemas en tu cuenta a futuro.