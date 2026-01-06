¡Le dieron anillo!: Nicole Agnesi se compromete con Alan Bañuelos. Así fue la pedida de mano

La famosa influencer mexicana, Nicole Agnes i, subió este 6 de enero de 2026 a sus redes sociales la propuesta de matrimonio que recibió por parte de su novio Alan Bañuelos, con quién tiene una hija llamada Mikaela. Te contamos cómo fue su pedida de mano.

¿Cómo fue la pedida de mano de Nicole Agnesi?

La famosa creadora de contenido Nicole Agnesi, mejor conocida por compartir videos de su estilo de vida y su faceta como mamá, subió a sus redes sociales un video dónde va de la mano con su novio Alan Bañuelos y después de unos segundos él se inca para pedirle matrimonio con un hermoso anillo. Todo esto tuvo de fondo un hermoso paisaje de nieve y árboles secos, pues la creadora se encuentra de vacaciones por Europa junto a su familia.

Esta noticia ha sorprendido a todas y todos sus seguidores ya que a pesar de que dentro de su relación han concebido a su hija Mikaela y ya viven juntos, los usuarios no esperaban que ambos se comprometieran pronto. El video en TikTok ya supera el medio millón de vistas y algunas influencers como Ximena Robles, Andy Badillo, Fernanda Samano, entre otras, la han felicitado por este gran momento y paso en su vida.

Aún no se sabe cuándo y cómo será la boda. Sin embargo, se espera que sea una celebración enorme, llena de lujo y sofisticación ya que la revelación de sexo de su hija Mikaela, así como su bautizo fueron una de las fiestas de las que más se hablaron por la estética que tuvo y todo lo que ofrecieron.

¿Quién es Nicole Agnesi?

Es una famosa creadora de contenido, con 1.6 millones de seguidores en instagram, es reconocida por compartir su día a día siendo mamá, los retos que enfrenta en su maternidad por primera vez y sus viajes. Ha tenido mucho éxito por hablar con sinceridad sobre sus emociones, lo que le molesta de las redes sociales y decir la verdad. Su estilo de vida ha sido aspiracional para muchas mujeres, desde su ropa, maquillaje, hasta autos y lugares que visita.

Nicole no solo es influencer, también es emprendedora, pues cuenta con su propia marca; Ginebra Joyería, la cuál cuenta con una gran variedad de productos y actualmente ha tenido un gran impulso debido a las colaboraciones que ha realizado con otras influencers como Andy Badillo, Marietta Rojas, Oriana Gallo, Isabella Chamlati, entre otas otras.