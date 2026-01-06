Muere exactor infantil a sus 25 años, fue hallado sin vida bajo macabras condiciones

El mundo de la farándula es sorprendido ante una terrible noticia, puesto que se dio a conocer que una exestrella infantil fue hallada sin vida bajo macabras condiciones, un hecho que ha sorprendido a sus familiares y fans de la celebridad.

La muerte de la celebridad a sus 25 años ha generado un gran impacto en las redes por la forma en que sucedieron los hechos. Es así que te vamos a detallar de quién se trata y todo lo relacionado con su fallecimiento.

¿Qué le pasó a Esteban de León?

Lamentablemente, la víctima mortal se trató de Esteban de León, una exestrella infantil que se dio a conocer a sus 11 años en Panamá al participar en un importante reality show de música y para toda la familia. Durante varios años ha sido recordada su participación.

Desde el 31 de octubre del 2025, había sido declarado como desaparecido. Durante los primeros días de noviembre, se dio a conocer que fue hallado sin vida bajo macabras condiciones. Según medios internacionales, fue encontrado su cuerpo envuelto en plástico, cerca de donde fue hallada su camioneta completamente calcinada.

Aunque las investigaciones continúan, ya se cuenta con los posibles culpables en la desaparición y asesinato del artista de 25 años. Ante los hechos, son varios los usuarios que han dejado su comentario de condolencia para sus familiares.

¿Quién es Esteban de Leon?

Esteban de León principalmente se destacó por participar en el 2012 en el reality de ‘Canta Conmigo’, donde logró obtener el cariño del público que lo vio participar a sus 11 años. Posteriormente, se sabe que la exestrella infantil continuó con sus estudios y se mantenía activo en sus redes sociales.

Su imagen se hizo presente en ciertos eventos comunitarios y manifestaciones. Lo último que se sabía era que laboraba en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, haciendo la labor de agente de asistencia. Con la noticia de que fue hallado sin vida bajo macabras condiciones a sus 25 años, sus conocidos desean que se le dé justicia ante los terribles hechos.