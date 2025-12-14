Emiliano Aguilar explota al saber que sus hijas fueron al concierto de Ángela Aguilar

Emiliano Aguilar constantemente se ha encontrado en la controversia, ya sea por sus múltiples polémicas o por los fuertes comentarios que ha realizado a la familia de su padre, Pepe Aguilar. Parece que esa situación nunca va a terminar.

Recientemente, el joven resaltó que se enteró de que sus hijas fueron al concierto de Ángela Aguilar, dejando en claro su molestia al respecto. Para que sepas todo el chisme, te detallaremos qué fue lo que comentó sobre los hechos.

¿Qué le pasó a Emiliano Aguilar?

Emiliano Aguilar, desde su cuenta de Instagram, subió un video en el que explica que por redes sociales y la web se enteró de que una de sus hijas o las dos fueron a un concierto de Ángela Aguilar, situación que le generó una fuerte molestia al respecto.

Explicando que sus seguidores piensan que ante esas acciones el pleito que mantiene con su familia es falso. Pero no es así, ya que detalló que él nunca dio autorización para ir a la presentación de la cantante, siendo una decisión que la madre de sus hijas tomó la decisión de acudir al evento. Mostrando cierta molestia al respecto, ya que era algo que ya había aclarado que no quería que hiciera.

Aunque no mencionó que entre ellos hubiera un pleito, con dichas acciones dejó en claro que la relación que mantiene con la familia de Pepe Aguilar no ha sido óptima, por lo que parece que dicha molestia va a permanecer por más tiempo.

Las declaraciones de Emiliano han generado todo tipo de opiniones; mientras algunos apoyan su postura, otros resaltan que no tiene poder para ordenarla a la mamá de las pequeñas, ya que ella tiene libre albedrío de hacer lo que sea y que los pleitos son solo de él, por lo que no debe involucrar a los demás.

¿Cuántas hijas tiene Emiliano Aguilar?

Se sabe que Emiliano Aguilar tiene dos pequeñas; aunque no se cuenta con muchos detalles personales sobre ellas, se ha rumoreado que el aspecto físico de la hija mayor es muy parecido al de Ángela Aguilar.

En redes, es posible ver videos de la menor mientras baila la canción de “Como la flor”, melodía interpretada en el concierto de la hija de Pepe Aguilar. Por esa razón fue que el influencer y cantante se enteró de la noticia sobre los hechos.