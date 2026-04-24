Emiliano Aguilar se burla de polémica de Nodal y Ángela: “Aquí ando con mis compas…sin deber 12 millones”

Recientemente Emiliano Aguilar compartió un video en redes sociales en donde hizo un comentario refiriéndose a la polémica que atraviesa el esposo de su hermana Ángela Aguilar, en dicho video dice “Aquí ando con mis compas…sin deber 12 millones”, esto debido a que de acuerdo con algunas versiones e información (la cual no se ha confirmado de manera oficial) a Christian Nodal podría pagar hasta 12 millones de pesos en caso de ser infiel a Ángela Aguilar.

Emiliano Aguilar habla sobre la polémica de Christian Nodal

A través de sus redes sociales Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar y Carmen Treviño, ha compartido de forma pública su opinión sobre las polémicas más recientes de Nodal. En un video el cantante mexicano mencionó su postura ante el lanzamiento del videoclip “Un Vals” en el que la modelo Dagna Mata participó y quien fue señalada por tener un gran parecido con Cazzu y Ángela Aguilar. “Subir un video combinando a dos morras que han batallado por la culpa de esa persona y subir un video combinando esas dos personas (...) estás bien zafado, carnal. ¿Cómo vas a hacer eso? Eso es una falta de respeto”, fueron parte de algunas de las palabras del hermano de Ángela, quién por otro lado, ha expresado de forma pública “ser team Cazzu”, es decir, estar de lado de la ex pareja de Christian Nodal, misma con la que el interpréte de “Botella tras botella” terminó poco antes de casarse con su actual esposa y con quien tuvo una hija.

Emiliano habla de su colaboración con Cazzu

En diversas situaciones Emiliano Aguilar ha expresado su respeto y admiración a Julieta Emilia Cazzuchelli. Recientemente el rapero mexicano compartió que podrían colaborar juntos “Se viene una rola con Cazzu”, fueron palabras del cantante en una conferencia de prensa. A pesar de que la trapera argentina no ha confirmado nada y tampoco ha reaccionado a las palabras del hijo de Pepe Aguilar, el equipo del intérprete de “Harley y Guason” a compartido que “se está trabajando para hacerlo posible”.

Fin a los rumores de separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal

El pasado jueves 23 de abril de 2026 el reconocido influencer Kunno compartió dos fotografías en sus historias de instagram en donde se encontraban juntos Ángela Aguilar y Christian Nodal, estas imágenes se han viralizado de forma rápida por lo que para muchas personas dicho material estaría terminando con las especulaciones sobre un posible divorcio o ruptura entre la pareja.