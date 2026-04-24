¿Quién es la ex novia de Emilio Antún?; el influencer que reveló haberle sido infiel

Recientemente el influencer regiomontano Emilio Antún compartió en sus redes sociales que le fue infiel a su novia, esto luego de haber salido e ingerido alcohol. El video que subió ha generado miles de reacciones y opiniones divididas por parte de los internautas. Sin embargo, en esta ocasión te decimos quién es Valentina Velasco, la ex novia del creador de contenido.

¿Quién es Valentina Velasco, la ex novia de Emilio Antún?

Valentina Velasco, es una joven que no solo se dedica a la creación de contenido fitness y estilo de vida en redes sociales sino que cuenta con una gran trayectoria como deportista de alto rendimiento ya que en 2025 participó en los Juegos Panamericanos. Es originaria, al igual que su ex novio Emilio Antún, de Monterrey, Nuevo León. En redes sociales comparte con sus seguidores todo lo relacionado a sus actividades deportivas en el área de atletismo y ciclismo.

Por otro lado, la familia de Valentina también ha sido reconocida a nivel internacional en el deporte ya que su hermana, Victoria Velasco, participó en 2024 en los Juegos Olímpicos de París representando a México. Gracias al contenido que Valentina promueve y comparte sobre bienestar y deporte ha logrado ser embajadora de una reconocida marca de ropa deportiva. Actualmente la creadora de contenido y ciclista cuenta con 124 mil seguidores en instagram mientras que en TikTok tiene 154.1 mil seguidores. Luego de la publicación del video de Emilio Antún, Valentina no se ha pronunciado al respecto sobre la situación. Sin embargo, dejó de seguir al influencer en redes sociales.

¿Qué dijo Emilio Antún en el video que publicó sobre su infidelidad?

Emilio Antún, el reconocido creador de contenido enfocado en crecimiento personal, running y estilo de vida compartió un video en el que mencionó que luego de haber salido y tomado alcohol “cometió un error” por lo que tuvo que terminar con su relación, además en dicho video expresó que sus acciones estaban lastimando a más personas. El video en instagram actualmente acumula 5.5 millones de visualizaciones y muchos usuarios señalan al influencer de “romantizar la infidelidad” debido al tono “aesthetic” que Emilio le dió a su video.

Comunicado de Emilio Antún pidiendo perdón por su infidelidad

Luego de diversas críticas en redes sociales, Emilio Antún compartió un comunicado en el que dijo que había cometido un error respecto a la manera en la que compartió la noticia. “Mi respuesta fue egoísta al intentar hablar desde mi perspectiva, terminé minimizando el daño que causé”, fueron algunas de sus palabras además de que señaló que entendía el enojo y la decepción por parte de las personas. Por otro lado, el influencer expresó que no hubo congruencia entre sus palabras y acciones.