¿Sigue viva? Publican video de Carmelita Salinas fuera de México

El nombre de Carmelita Salinas sigue dando de qué hablar y ya no por su legado artístico. Es que tras su muerte en 2021 se instalaron temas en la sociedad que pusieron su vida privada bajo la lupa y que, con el auge de la Inteligencia Artificial (IA), se ha intensificado en redes sociales.

Noticias Jalisco del 23 de abril 2026

Tras la viralización de un video en donde se confirmaba que supuestamente Carmelita Salinas está viva y escondiéndose en Rusia, surgió un nuevo material que ya circula en las plataformas digitales. Ahora, el video muestra a la actriz junto a otra actriz, alimentando una vez más los rumores.

¿Carmelita Salinas está viva?

La muerte de Carmelita Salinas fue confirmada en 2021 pero las declaraciones recientes de un hombre privado de su libertad despertaron un gran debate sobre la veracidad de ello. Fue en el posdcast “Penitencia” en donde el reo afirmó que robaba bebés para la realización de rituales y en su declaración nombró a la actriz, algo que fue desmentido por su familia.

Sin embargo, el tema siguió siendo motivo de especulaciones y debate en las plataformas digitales. Esto se reforzó aún más cuando apareció un video que mostraba a Carmelita Salinas “viva” en Rusia, material que ha sido muy analizado y que se estima fue realizado con IA.

El nuevo video de Carmelita Salinas

Mientras los temas señalados siguen circulando en las redes sociales, un nuevo video pone a Carmelita Salinas nuevamente en el centro de trascendidos que descreen de su muerte. En esta oportunidad, el video muestra a la actriz entrando a un lugar.

Según se aprecia en las imágenes, ambas están dentro de un café y se puede observar a Carmelita Salinas con una túnica que cubre parte de su cabeza, mientras Galilea Montijo observa hacia la calle con rostro de preocupación.

Una vez más, ante la falta de certezas, la mayoría de los internautas interpretan que se trata de un video creado con Inteligencia Artificial. Sin embargo, resuenan rumores que afirman que Carmelita Salinas no ha muerto.