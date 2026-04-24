¿Katia pedirá su salida de Exatlón México? Esto se sabe tras su crisis dentro de la novena temporada

La noche de ayer Exatlón México vivió uno de sus momentos más impactantes de la novena temporada, después de que El Equipo Azul, enfrentará a Katia por la manera en que descarga sus emociones, de manera incorrecta.

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Evelyn junto al Equipo Azul, señalaron que el conflicto escaló después de un punto perdido, el cual de acuerdo con la escuadra, el conflicto escaló después de que reconocieran que debía ser Ella quien corriera mientras Leo tiraba, pues la escuadra aseguro que Leo era la mejor opción.

Al final, Evelyn reconoce que Leo advirtió que la oportunidad la tuviera Katia, y al final no quiso correr. Ante esta situación, Evelyn dejó en claro que Katia, llega a la gradas con emociones fuertes y se descarga sin filtro. Ante esta situación el pilar del Equipo Azul, advirtió que la problemática más importante es la actitud que toma con el equipo y en especial con Leo, con quien advierten que las constantes peleas, ya son un gran problema.

Alexis se sumó a la conversación al advertir, que durante las últimas semanas, el Equipo Azul, no ha estado en su mejor momento y acusó a la actitud de Katia como parte del conflicto. Para el Equipo Azul, la actitud de Katia sumada a las derrotas representa un problema pues consideran que no puede seguir con esa actitud dentro de la novena temporada.

¿Qué decisión tomará Katia?

Ante lo sucedido, Katia, habló frente a cámara y evidentemente conmovida, declaró que no es la única que se queja y que la presión y el conflicto creciente con Leo, la ha llevado a optar por querer salir de la novena temporada. No te pierdas nada de la novena temporada solo por Azteca Uno y todas nuestras redes sociales oficiales.

