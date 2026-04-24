9 diseños de uñas coreanas estilo kdrama para amas de casa; son duraderas, elegantes y hermosas

Es casi imposible no enamorarse de la estética de los kdramas, y esto incluye al manicure; los tonos suaves, la priorización del aspecto natural y los acabados relucientes son su sello. A continuación te compartimos algunos diseños de uñas coreanas perfectas para amas de casa, no solo por su belleza sino también por su durabilidad y la facilidad para combinarlas en diferentes ocasiones. Lo mismo te funcionan en tu rutina o en una salida de fin de semana.

9 ideas de uñas coreanas estilo kdrama para amas de casa

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1. Color piel

Para el acabado más natural posible, puedes recurrir a un diseño en algún tono nude; este tipo de manicure, además, oculta mejor el crecimiento y es minimalista.

2. En blanco y rosa

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Una gran ventaja de las uñas coreanas es que, por dar preferencia a los tonos suaves, aunque elijas los contrastes el resultado sigue siendo discreto y aún se ve natural.

3. Con efecto ojo de gato

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El efecto ojo de gato puede ser bastante duradero y es una de las mayores tendencias en manicure en la actualidad. Si eres ama de casa, una gran opción es recurrir a las uñas cortas y con tonos neutros, como el nude.

4. Uñas estilo kdrama con cerezas

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Este diseño se destaca entre las uñas coreanas porque se utilizó un tono rojo cereza, combinado con blanco y nude para dar equilibrio; en las uñas de tono claro se añadieron dibujos de la fruta.

5. En violeta

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El tono violeta también es una excelente alternativa para tu manicure estilo kdrama, porque tiene un aire romántico y etéreo; al mismo tiempo, si lo aplicas con un efecto 'cat eye' como aquí, puede ocultar el crecimiento y combinarse muy fácilmente.

6. Uñas coreanas para amas de casa, en color blanco

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¿Qué puede ser más combinable, elegante y minimalista que el color blanco? Nos encantó esta idea que tiene un tono hueso en casi todas las uñas, excepto un par donde se mantiene el nude.

7. Con blush

El blush con toque romántico es un elemento muy característico de la estética coreana, y puedes aprovecharlo también en tu manicure. Literalmente, las uñas parecen unas mejillas sonrojadas.

8. Con toques en gris

Para un look más sofisticado, puedes hacer una combinación entre blanco y gris. Los toques azules le dan romanticismo.

9. Con elementos 3D

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Finalizamos la lista con otro manicure de efecto "sonrojado", pero esta vez con algunas florecitas blancas que integran elementos 3D.