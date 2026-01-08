Emir Pabón, exparticipante de Masterchef Celebrity, ¿Cómo inició en Grupo Cañaveral?: Esta es su historia

Emir Pabón, vocalista de Cañaveral, está de manteles largos ya que hoy 8 de enero de 2026, cumple 46 años, es por eso que te contamos cómo ha sido su paso dentro de una de las agrupaciones de cumbia más importantes y reconocidas.

¿Cómo entró Emir Pabón a Grupo Cañaveral?

En 1995 el Sr. Humberto Pavón Olivares formó el grupo el Grupo Cañaveral quién dijo que quería trabajar con sus hijos por lo que en el mismo año Emir se sumó como vocalista. El Sr. Humberto comenzó a tener un gran recibimiento con su música en el norte de México, incluso tuvo tanto éxito que fue muy cercano a Rigo Tovar, artista reconocido en la cumbia y género tropical. El grupo cuenta con más de 20 discos grabados y es Emir quién es productor de la música y director de videoclips ya que para él es muy importante involucrarse mucho en cada proyecto.

Emir Pabón, ex participante de Masterchef Celebrity, ha reiterado siempre la admiración que tiene hacia su padre y cada una de sus cualidades, mismo que le transmitió el amor por la música, pues de hecho Emir ha mencionado que el nombre de la agrupación viene de la palabra caña, que es azúcar, lo que se relaciona con la dulzura del género tropical y de cumbia.

¿Con qué artistas ha colaborado Grupo Cañaveral?

Grupo Cañaveral a lo largo de toda su historia se ha presentado en muchos escenarios por todo México, pero también a compartido su talento y música con otros artistas como Belinda, Los Tucanes de Tijuana, Ana Bárbara, Diego Verdaguer, Pedro Fernández, Yuri, entre otros.

El grupo, autor de temas exitosos como Tiene Espinas el Rosal, Echarme Al Olvido, No Te Voy a Perdonar, Hasta el Cielo Lloró, La Ladrona, Estoy Enamorado de Ti, Si Te Vas, Te Seguiré Esperando, entre otros, no solo es una de las agrupaciones más importantes en el género de cumbia sino que con sus canciones han formado un legado y son parte de la vida de muchas generaciones.

Emir Pabón, vocalista y productor del grupo; hoy 8 de enero, se encuentra celebrando 46 años de vida dónde celebra cada uno de sus logros y reconocimientos profesionales. El ex participante de Masterchef Celebrity sigue trabajando en proyectos y su música para seguir consolidando su carrera así como la de Grupo Cañaveral.