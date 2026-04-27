“Enojados": Kunno publica polémico video de Ángela Aguilar y Christian Nodal, y luego lo borra

Luego de semanas de rumores sobre una supuesta separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, quien desmintió cualquier conflicto fue Kunno, con una publicación el viernes 24 de abril. Sin embargo, días después, el influencer compartió una historia que involucró a los cantantes, la cual misteriosamente eliminó.

En la primera publicación que el amigo de la pareja hizo, se les ve abrazándose en el interior de un avión privado y no parece haber ninguna fractura en la relación entre Ángela y Nodal. "Felices los 3", escribió Kunno.

Kunno publica video de Ángela Aguilar y Christian Nodal "enojados", y luego lo borra

Al parecer, Kunno habría pasado todo un fin de semana en una propiedad de Ángela Aguilar y Christian Nodal, disfrutando junto a ellos y tomándose fotos a la orilla de una alberca. "Despidiéndome de mis amantes, tan enojados porque ya me voy", escribió el influencer.

En el clip se aprecia que la pareja entra a una habitación en el primer piso de la residencia, sin voltear hacia la cámara; luego vemos a Kunno, quien estaba en la planta baja.

Aunque la situación parecería completamente amistosa y el mensaje lo habría escrito Kunno con humor, la historia ya fue borrada de Instagram sin que se cumplieran 24 horas de su publicación. Por tal motivo, en los comentarios algunos seguidores ya están preguntando qué pasó. "¿Por qué borraste la historia?", dice uno de los comentarios en la última publicación del creador de contenido.

Usuarios de redes sociales están relacionando la situación con otra historia publicada por Kunno durante el fin de semana, donde se le ve coloreando aparentemente en compañía de la pareja. Según afirman en algunos videos de TikTok, en el video original se apreciaba que en un celular alguien estaba viendo una foto de Cazzu con una fan; supuestamente, Kunno eliminó la historia y luego publicó otra casi idéntica, donde ya no se veía la foto señalada.

