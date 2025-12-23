Enrique Iglesias revela la primera FOTO de su bebé recién nacido junto a Anna Kournikova

Enrique Iglesias y Anna Kournikova anunciaron el nacimiento de su cuarto hijo con una bellísima foto en Instagram y un breve mensaje que enamoró a miles de fans de la pareja.

“My Sunshine (Mi Sol, en español) 12.17.2025”, escribió el cantante y compositor español, revelando que su bebé nació el pasado miércoles 17 de diciembre. En la imagen aparece el recién nacido envuelto en sábanas, con un gorro rosa y azul, y su primer peluche: un perezoso.

Rápidamente, los seguidores de la pareja, que han estado al pendiente del embarazo, se pronunciaron en los comentarios con mensajes llenos de emoción y ternura. Frases como “Hermoso. Dios los bendiga y a sus papás también”, “Qué hermoso regalo de Navidad. Mucha salud y felicidad para toda la familia” y “Te amamos. Felicidades a ambos” destacan en el post.

Así luce el nuevo bebé de Enrique Iglesias y Anna Kournikova.|(Instagram @enriqueiglesias)

¿Cuántos hijos tienen Enrique Iglesias y Anna Kournikova?

Enrique Iglesias y Anna Kournikova tienen cuatro hijos: los gemelos Lucy y Nicholas, de 8 años, y Mary, de 5. Hasta el momento no se ha revelado el sexo ni el nombre del bebé recién nacido.

¿Cómo se conocieron Enrique Iglesias y Anna Kournikova? Esta es su historia de amor

Enrique Iglesias y Anna Kournikova están juntos desde 2001. Se conocieron durante la grabación del video de la canción Escape, donde la química fue inmediata. Poco después comenzaron a salir y el amor llegó sin avisar. En un inicio, su relación generó polémica, ya que ella tenía 20 años y él 26.

Anna Kournikova y sus hijos con Enrique Iglesias en Halloween 2025.|(Instagram @annakournikova)

De acuerdo con El País, no existe evidencia de que la pareja se haya casado en alguna ceremonia, por lo que su relación se ha consolidado a lo largo de los años a través de sus hijos y el vínculo que comparten.

¿Quién es Anna Kournikova, pareja de Enrique Iglesias?

Anna Kournikova es una extenista profesional de origen ruso. Aunque fue una promesa del deporte desde muy joven, tuvo que retirarse a los 21 años debido a una lesión en la espalda que sufrió en 2003.

Actualmente, la exdeportista dedica su tiempo a la maternidad, el modelaje y las redes sociales, en donde tiene más de 2 millones de seguidores que están atentos a sus publicaciones.