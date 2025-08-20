Esto fue lo último que Ernesto Barajas publicó en sus redes sociales antes de morir

Esta noticia tomó por sorpresa a toda la escena musical del regional, pues apenas el 14 de agosto el grupo sacó sencillo junto con Edgardo Núñez. Aunque ni la banda ni la familia han dado declaraciones, se da como un hecho que fue asesinado en Zapopan. Por ello, toma mucho impacto entender cuál fue la última publicación que Ernesto Barajas realizó en Instagram.

¿Cuál fue la última publicación de Ernesto Barajas en redes sociales?

El cantante de 38 años precisamente hizo promoción de la última canción hecha y tocada por Enigma Norteño. Allí, se percibe en una parte del video cómo su hija participa y el fragmento elegido para la publicación es ese, donde convive por unos momentos con su niña mientras él está sentado en una camioneta negra.

Esa publicación sirvió como una previa, pues se publicó el 13 de agosto, anunciando que Hello Kitty estaría disponible en todas las plataformas al día siguiente. Pero desde ahí no hubo más subida de contenido.

¿De qué murió Ernesto Barajas?

Los reportes indicaron que fue alcanzado por un grupo armado que le disparó en varias ocasiones y provocó su muerte inmediata en el lugar. Además, otro hombre falleció en la escena, mientras que una mujer que no acompañaba al artista, terminó en el hospital. Esto, según diversas fuentes, podría ser un ajuste de cuentas de personas que desde el 2023 le amenazaron, situación que le hizo mudarse de Culiacán a Jalisco.

Según la Fiscalía de Jalisco, ya se encuentran en la etapa de búsqueda de las personas que lo asesinaron, mismas que huyeron en una motocicleta del lugar.

¿Cuál era el rol de Ernesto Barajas dentro de Enigma Norteño?

La realidad es que el nacido en Culiacán era piedra angular del proyecto. La banda formada en el 2004 tenía en Ernesto al vocalista, bajista y líder de la agrupación. También fungía como productor y era una figura bastante conocida entre los artistas del regional mexicano. Como muchos de los exponentes de dicho género, estuvo envuelto en polémicas por los temas tocados en sus canciones (relacionadas a la delincuencia organizada) y la realidad que proyectaba en su arte lamentablemente le alcanzó para robarle la vida este 19 de agosto.

