Es amado en México, se enfrentó al Papa León XIV y muchos le dieron su apoyo

Pedro Sola es una figura muy conocida y con una larga trayectoria en México, principalmente por su papel como conductor del programa de espectáculos Ventaneando desde hace más de 29 años. Sin embargo, en las últimas horas, se convirtió en noticia por expresar por medio de las redes sociales que su contrariedad con el Papa León XIV.

¿Qué dijo Pedro Sola sobe el nuevo Papa?

En el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia, la Bifobia y la Lesbofobia, el Obispo de Roma le pidió a los gobiernos del mundo seguir “invirtiendo en la familia, fundada sobre la unión estable entre el hombre y la mujer”, haciendo énfasis en el rol de la familia tradicional. Además, sostuvo que esto iba a generar “sociedades civiles armónicas y pacíficas”.

Sin embargo, lo que más impacto género es que Robert Francis Prevost, hoy León XIV, haya hecho estos comentarios en una fecha tan significativa para el colectivo LGBTQ+, lo que generó molestias en activistas y también en reconocidas figuras que repudiaron sus comentarios.

Otros comentarios de Sola contra el León XIV

El destacado conductor no escatimó en comentarios y fue determinante a la hora de posicionarse. “Mal empezamos, un salto hacia atrás de la Iglesia Católica, qué tristeza para el mundo. Lo único que provoca es culpa”, sostuvo desde su cuenta de X donde recibió mensajes de apoyo y también fuertes críticas por parte de los usuarios.

Esta no es la primera vez que Sola se posiciona crítico con el Papa y la Iglesia. Días atrás, en su programa se mostró muy ácido con la elección del sumo pontífice alegando que su elección solo era relevante porque “ya no interrumpiría” la emisión de su programa. Incluso sostuvo que el hecho histórico no le generaba ningún tipo de emoción.