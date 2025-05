Es sorprendente: así puedes saber si tu ángel de la guarda está cerca de ti

Según diversas creencias, un ángel de la guarda es un ser espiritual asignado para proteger, guiar y acompañar a cada persona a lo largo de su vida. Mientras algunos dudan de su existencia, otros depositan en él toda su fe y esperanza, asegurando que hay señales claras que revelan su presencia y que está cerca.

¿Cómo saber si un ángel está cerca?

María Elvira Pombo, especialista en terapia con ángeles, sostuvo en diálogo con el canal Red+TV las señales de estos seres “generan una sonrisa espontánea” y aunque puedan existir dudas y confusiones, siempre es bueno “pedirles una confirmación” para saber qué decisión tomar.

Sin embargo, también un ángel puede demostrar que está cerca por medio de cosas materiales o muestras más fáciles de identificar, por ejemplo:

1. Sueños o visiones vívidas: Mensajes simbólicos a ravés del mundo onírico.

2. Sentidos intensificados: Momentos en los que la percepción se agudiza.

3. Interferencia electrónica: Aparatos que se encienden, apagan o hacen ruidos inusuales.

4. Advertencias a través de otras personas: El ángel puede usar a terceros para alertarte sobre alguna situación determinante.

5. Aromas agradables y dulces que aparecen de la nada: Estos olores pueden ser perfumes, flores o fragancias que evocan paz y protección.

6. Números repetitivos o significativos: Como 11:11 o 777, que llaman tu atención para recordarte la presencia del ángel.

7. Sensación de calidez y paz repentina: Una energía protectora que envuelve y tranquiliza sin motivo aparente.

Datos que debes saber sobre tu ángel de la guarda

Según indican los especialistas en esta temática, hay mucha información que no tenemos de los ángeles, por eso, es importante saber:

1. Los ángeles existen: “El Evangelio lo afirma, las escrituras lo sostienen en innumerables ejemplos y episodios”, sostiene la página “HolyArt”.

2. Todos tenemos uno.

3. Un ángel de la guarda no es el espíritu de una persona fallecida.

4. No tienen nombre y es recomendable no nombrarlo.

5. Un ángel de la guarda es también nuestro mensajero personal.

