Así es el Pueblo Mágico de Zacatecas de solo 2,000 habitantes donde se casarán Ángela Aguilar y Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal llegarán al altar en mayo de 2026, luego de que la propia cantante confirmara la fecha durante una firma de autógrafos en el arranque de su Tour Libre Corazón en Estados Unidos. El intérprete de “Botella tras botella” reveló que la boda será en el rancho El Soyate, en Zacatecas.

Nodal confirmó de manera exclusiva para Ventaneando que la boda por la Iglesia será en Zacatecas, en el rancho de la familia Aguilar que se ubica en Tayahua, un lugar con tan solo 2,000 habitantes y donde se encuentran descansando los restos del llamado “Charro de México”, quien junto a su esposa construyeron de cero El Soyate.

Secretaría de Turismo La boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal se realizará en el Rancho El Soyate que se ubica en el pueblo de Tayahua

Este es el pueblo donde se casarán Ángela Aguilar y Christian Nodal

Tayahua es un pueblo que se ubica en el municipio de Villanueva, a menos de una hora de la capital zacatecana. De acuerdo con el portal Pueblos de América, el lugar donde será la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal tiene 2,231 habitantes y se encuentra a 1,708 metros sobre el nivel del mar.

El pueblo es muy pequeño, aunque orgulloso de ser el lugar donde nació Antonio Aguilar, a quien presumen en diferentes murales. En tanto, el Rancho El Soyate abarca miles de hectáreas, pues en este lugar crían animales y a donde llega la familia del “Charro de México” para descansar.

Secretaría de Turismo En Tayahua hay murales con el rostro tanto de Antonio Aguilar como de Flor Silvestre

Tayahua forma parte de Villanueva, uno de los 7 Pueblos Mágicos del estado. Se ubica a 38 km de Zacatecas capital y sus principales atracciones son la zona arqueológica La Quemada, lugar que fue habitado por diversas culturas como los Tlaxcaltecas y los Chalcas, por mencionar algunos.

En Villanueva también se encuentran varias exhaciendas, como la de Malpaso, hogar del Conde de Santa Rosa. Esta propiedad fue el escenario de varias películas de Cine Mexicano, por lo que quedó inmortalizada en la pantalla grande. Asimismo, el templo que se ubica en la zona centro del municipio, donde se venera a San Judas Tadeo.