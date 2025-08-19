Desde caballos hasta lujosos pasillos, así luce la granja de Antonio Aguilar y Flor Silvestre

El Rancho El Soyate, ubicado en Villanueva, Zacatecas, es mucho más que una residencia familiar: es el testimonio viviente de una leyenda de amor y arte. Creado por Antonio Aguilar como homenaje a su amada Flor Silvestre, este santuario rural se ha convertido en un símbolo inmortal de la Dinastía Aguilar y del espíritu de la música ranchera mexicana.

El Soyate nació del profundo afecto que Antonio Aguilar sentía por su esposa, Flor Silvestre. Según relatos familiares, el artista lo concibió ladrillo por ladrillo como una canción para ella: “Cada piedra de este rancho es una canción para ti”. Aquí contrajeron matrimonio en 1959 y compartieron más de medio siglo de vida juntos, cimentando una de las más admiradas historias de amor en el espectáculo mexicano.

Ubicado en zonas semidesérticas de Zacatecas, El Soyate abarca miles de hectáreas que combinan funcionalidad y belleza. Cuenta con una hacienda principal rodeada de pinos y árboles frondosos, caminos de terracería, lagunas artificiales, jardines, fuentes, maquinaria agrícola, establos y caballerizas donde los caballos favoritos de la familia siguen galopando.

El lugar no solo acogió su vida, sino que hoy es su morada eterna. En lo alto del cerro San Cayetano dentro del rancho, se erige una capilla que resguarda los restos de Antonio y Flor Silvestre, cumpliendo la última voluntad de la cantante, descansar junto a su gran amor.

Hoy, sus nietos Ángela y Leonardo Aguilar comparten el legado y las historias familiares a través de redes sociales, manteniendo vivo el vínculo emocional con El Soyate. Aunque el rancho sufrió daños en un incendio que consumió más de 1,300 hectáreas, sigue siendo un símbolo de fortaleza y tradición.

Para la Dinastía Aguilar, El Soyate representa un legado patrimonial y sentimental: un refugio de paz, amor y raíces culturales. Como decía Flor Silvestre: “Llegábamos aquí y me decía: ‘tu casa, mi casa, nuestra casa’ ”...

