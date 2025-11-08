Se viene el bodorrio: Ángela Aguilar confirma la fecha en la que llegará al altar con Christian Nodal

Ángela Aguilar sorprendió a todos y no por el inicio de su nuevo Tour llamado Libre Corazón en Estados Unidos, sino porque reveló que el próximo año llegará al altar con Christian Nodal, pues por fin se casarán por la Iglesia. Cabe recordar que en julio de 2024 contrajeron nupcias en una ceremonia sumamente discreta.

La cantautora declaró que en mayo de 2026 se realizará la ceremonia religiosa e incluso le hizo la invitación a uno de sus fans. Lo anterior, en el arranque de su nueva gira por la unión americana, pero esta vez en solitario y no en compañía de su padre Pepe, ni de su hermano Leonardo Aguilar, quien respondió a los comentarios que lo comparan con su medio hermano Emiliano.

Ángela Aguilar La cantautora confirmó que se casará por la Iglesia en mayo de 2026

“Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo. Por la Iglesia”, reveló la más pequeña de las hijas de Pepe Aguilar, quien además bromeó con su fan cuando éste le preguntó si podría ser el padrino: “A ver si te deja mi marido”, respondió Ángela, mientras firmaba autógrafos.

TE PUEDE INTERESAR:



A más de un año del matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal

El romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha estado envuelto en la polémica desde el principio, pues el cantautor tenía romance con la argentina Cazzu, con quien tuvo una hija. Sin embargo, al poco tiempo inició su noviazgo con la intérprete de “Ahí donde me ven”, con quien se casó unos meses después.

La boda al civil se realizó en julio de 2024 en la Hacienda San Gabriel de las Palmas de Amacuzac, Morelos, en una ceremonia privada en la que solo hubo 60 invitados, entre familia y amigos más cercanos.

La relación es una de las más sonadas en la farándula por cómo se dio el romance. No obstante, ellos continúan, pese a las críticas, y tras casi 2 años después llegarán al altar, en una boda que promete ser la del año, pues todo parece indicar que tirarán la casa por la ventana.