Escorpión Dorado habla por primera vez de su matrimonio y de Fabiola Martínez: “Estoy con...”

Después de semanas de rumores, indirectas en redes y videos que soltaron más dudas que respuestas, Alex Montiel, mejor conocido como El Escorpión Dorado, finalmente rompió el silencio. Lo hizo de forma breve, casi al paso, pero suficiente para que el tema volviera a dar de qué hablar.

El creador de contenido fue captado por el canal de YouTube Kadri Paparazzi, donde fue cuestionado sobre su presunta relación con Fabiola Martínez y la supuesta crisis en su matrimonio con Dana Arizu. Su respuesta fue escueta, pero bastante clara: “Estoy con mis hijos”.

Te puede interesar:



Una frase que, aunque corta, dice mucho. Y más en medio de las versiones encontradas que han circulado en los últimos días.

¿Qué dijo El Escorpión Dorado sobre su relación con Fabiola Martínez?

Montiel prefirió no extenderse. Cuando se le preguntó por las declaraciones recientes de Fabiola Martínez —quien mostró fotos y mensajes para demostrar que su relación con él no fue un simple encuentro ocasional—, el influencer evitó dar más declaraciones, alegando que se encontraba acompañado de sus hijos y que no era momento para hablar de ese tema.

Eso sí, también recordó que ya había hablado antes sobre el asunto, cuando Fabiola publicó su primer video. En ese entonces, tanto él como su esposa aseguraron que mantenían una relación abierta, lo cual, según ellos, explicaba las imágenes que habían circulado desde hace algunos años.

¿Está en crisis el matrimonio de Alex Montiel con Dana Arizu?

Pese a las especulaciones, Montiel negó estar distanciado de su pareja. En sus propias palabras: “No, para nada. Ya lo platiqué”. Una declaración que busca frenar los rumores sobre un posible divorcio, aunque sin entrar en detalles sobre el estado actual de su relación.

De momento, ni Dana Arizu ni Fabiola Martínez han dado más declaraciones después de la aparición pública de Montiel. Tampoco ha habido una aclaración oficial sobre si la relación abierta sigue vigente o si las cosas cambiaron tras los videos filtrados por Fabiola.

¿Cuál fue el origen del escándalo entre El Escorpión Dorado y Fabiola Martínez?

Todo se remonta a unas imágenes filtradas hace algunos años, donde ambos aparecían juntos. En ese entonces, tanto Montiel como Arizu salieron a decir que no había nada que ocultar porque su relación era abierta.

Pero en 2025, Fabiola decidió contar su versión completa, asegurando que lo suyo con Montiel fue mucho más que un par de encuentros.

El punto de quiebre llegó cuando la conductora publicó pruebas: mensajes, capturas y fotografías que, según ella, contradicen la versión del youtuber. Desde entonces, el tema ha dado vueltas en redes, con reacciones divididas.

Mientras tanto, Montiel intenta mantener un bajo perfil… al menos en su vida personal.