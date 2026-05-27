Adiós al bikini negro: estos modelos en color marrón son la tendencia

Uno de los momentos más esperados de la temporada es el de dar un chapuzón en la playa o en la piscina. Esto no solo es refrescante sino también muy divertido por lo que el look no puede quedar de lado.

El color más elegido de bikini es el negro, pero esto ha cambiado por lo que se ha impuesto el marrón como el tono elegido. La razón de su elección es que eleva el tono de la piel, sobre todo en esos primeros días de playa o piscina en que todavía está más clarita. Así también estiliza la figura porque tiene un efecto de segunda piel.

¿Cuáles son los modelos de bikini color marrón?

Top de bikini Jasmine

En primer lugar tenemos este top con un estilo con referencias a la artesanía a través de sus detalles metálicos decorativos. Sin aro, fácil de ajustar y muy cómodo.

Esta bikini es ideal.|Women Secret

Braga de bikini Jasmine

Por otro lado, tenemos un diseño minimalista con estética artesanal, con sus cuentas y piezas metálicas. De tiro bajo, proporciona una cobertura media y tiene un ajuste fácil y confortable.

Top bikini aro interno marrón

Aquí tenemos un top que resalta por sus anillas a contraste en los tirantes. Su aro interno está forrado para mayor sujeción y comodidad. El escote es redondo y resulta sofisticado.

Este top es hermoso.|Women Secret

Braga bikini tiro alto marrón

Por otro lado, tenemos una braga de tiro alto, con pieza de cinturilla ancha y con un corte frontal en V. Cuenta con forro y resulta una opción muy elegante, pero también cómoda.

Top bikini asimétrico marrón

Esta opción es muy hermosa como original debido a que es asimétrica. Tiene detalles de anillas a contraste en el hombro y doble tirante regulable.

Este bikini es infalible.|Women Secret

Braga bikini clásica lazada

Por último, tenemos este diseño clásico, pero que contiene detalles de los lazos finos en los laterales. Además, tiene anillas a juego con las del top.

Puedes combinar tu bikini de la manera que prefieras, pero sin dudas el color marrón se impone en este verano.