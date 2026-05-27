Los psicólogos coinciden: “Las mujeres generalmente maduran más rápido que los hombres en ciertas áreas emocionales y cognitivas durante la infancia y adolescencia”

El cerebro de los seres humanos es único y las conexiones que hay en él, son impredecibles; sin embargo, gracias a la ciencia se ha podido estudiar a profundidad el comportamiento de las personas y las emociones.

Es por eso que los grande científicos y psicólogos han estudiado "por qué las mujeres generalmente, maduran mucho más rápido que los hombres durante la niñez y la adolescencia" y esto tiene que ver con que las niñas tienden a optimizar las conexiones en el cerebro antes que los niños, debido a su programación neurobiológica e influencia hormonal lo que acelera la plasticidad cerebral (modificación de la estructura).

Te puede interesar: Los psicólogos coinciden: “La forma en que tratamos a los animales es un indicador de nuestro carácter”

Las diferencias en la estructura del cerebro basándonos en diferenciadores como "niño" o "niña"

Actualmente los científicos siguen estudiando sobre las diferencias en el cerebro de niños y niñas, pero si de algo están seguros es de que durante la infancia, el cerebro de ambos géneros atraviesa una gran reestructuración y esta se va a adecuar conforme a cómo los adultos encaminan a los pequeños en sus conexiones emocionales y sobre todo, con las herramientas de supervivencia que ellos les aportan.

"El Darwinismo neuronal", explica que durante la reestructuración del cerebro, las conexiones del cerebro que no se usan, cuando se encuentran suelen evaporarse, en cambio, las que se utilizan con frecuencia, son las que persisten, pues viven alimentadas con mayor frecuencia.

La importancia de los padres y abuelos en la madurez de los niños y niñas

Christopher Bergland, defensor de la salud pública, hace un recordatorio sobre la entrevista de Jane Fonda en el instituto Omega llamada "Nuestros hijos", en la que se habla acerca de la importancia de que los abuelos y padres influyen ampliamente en las conexiones emocionales de los pequeños y así puedan crear "conexiones íntimas" de manera positiva y adecuada.

Bergland, sugiere a los padres y abuelos tomar programas de crianza, para así poder darle una atención personalizada a cada niño o niña, con la finalidad de romper estereotipos en los roles de género y también para reducir problemas de comportamiento durante la adolescencia, los cuales podrían marcarlos de por vida, como la depresión, problemas alimenticios, ansiedad y salud mental.