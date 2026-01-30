Esmeralda Camacho se reencontró con Christian Nodal en un show y esto pasó

Christian Nodal se presentó anoche en el palenque de la Feria de León, en el marco de su gira “Pal’ cora Tour”. Esta presentación no pasó desapercibida ya que en la velada estuvo presente la violinista Esmeralda Camacho por lo que quedó de lado la versión que manifestaba que fue despedida por pedido de Ángela Aguilar.

La violinista en cuestión fue quien publicó por medio de una historia de Instagram, que se encontraba en el palenque de la Feria de León, antes de que comenzara el concierto del cantante. En la misma se podía ver el escenario y el nombre originario de Caborca, Sonora.

¿Qué dijo Christian Nodal tras la publicación de violinista Esmeralda Camacho?

Esmeralda Camacho había realizado la publicación en las redes sociales y luego de esto es que Nodal lanzó un mensajeen Instagram. Esta historia manifestaba que se agotaron todos los boletos para el concierto.

“Nodal. Sold out. ‘Pal’ cora Tour’. Enero 29. Palenque León 20256. León, Guanajuato”, se lee en la historia del intérprete.

Por otro lado, Esmeralda Camacho había brindado detalles del show Christian Nodal en la Feria de León. Así también se pudo ver en otra historia que estaba ensayando para el concierto.

La joven lucía un top con olanes y mangas abullonadas y jeans a la cadera, la violinista practicó al ritmo de “Un besito más”, canción que el cantante lanzó en 2024 junto a Estevie.

Las historias de Camacho.|Instagram

“Calentando para la noche”, escribió la violinista, quien añadió su ubicación, es decir, la Feria de León.

Esto no fue todo ya que la violinista mostró una parte del ensayo donde se veía a los músicos. Esto deja de lado los rumores que ponían a Ángela Aguilar como la “villana” que hizo que despidieran a la joven.

Christian Nodal y Esmeralda Camacho fueron vinculados sentimentalmente luego de que se viralizara un video en que la violinista no reaccionaba bien a la presencia de Ángela Aguilar.