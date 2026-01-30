Así fue el reencuentro de la violinista Esmeralda Camacho y Christian Nodal

La polémica volvió a la mesa tras el video que subió la violinista de Christian Nodal. La ya conocida Esmeralda Camacho compartió una historia de Instagram donde se confirma que se encontró con El Forajido. Ante eso, las dudas comenzaron a surgir alrededor de lo que la esposa del sonorense opina de este reencuentro. Estos son todos los detalles al respecto.

En Exclusiva: Sebastián Yatra revela que es gran amigo de Luis Miguel: ¡Esta es su canción favorita!

¿Esmeralda Camacho se reencontró con Christian Nodal?

En el transcurso del jueves 29 de enero la violinista compartió una historia en su cuenta personal, en la cual graba el momento en el que se está montando un escenario. El palenque que aparece en las imágenes es el ofrecido para la realización de la Feria de León, donde precisamente Nodal se presentará. Por ello, es evidente que Esmeralda y Christian ya se reencontraron.

Aunque no se ve una interacción directa entre Camacho y el nacido en Caborca, sí se espera que el escenario les junte a la brevedad. Pues en días pasados se especuló que la profesional de la música ya no formaba parte del equipo del cantante de regional mexicano. Y pese a que no se le vio en las presentaciones de Christian, todo indica que fue por problemas con el visado para pasar a los Estados Unidos.

Sin embargo, ahora que las presentaciones del compositor regresan a territorio mexicano, Esmeralda vuelve y por ello las especulaciones también se incrementan alrededor del tan multicitado caso. Por el momento solo fue la intérprete del instrumento de cuerdas la que grabó algo en relación a Nodal… pero seguramente saldrá más material en próximas horas.

¿Ángela Aguilar está presente en el lugar donde coinciden Esmeralda Camacho y Nodal?

Obviamente la gente se encuentra a la espera de las reacciones de todos los involucrados. La violinista ya dijo presente en el evento de la Feria de León, pero Ángela no ha subido contenido relacionado a su estadía en el sitio del concierto. Mientras que Christian tampoco se ha manifestado en las redes sociodigitales. Ante eso, los usuarios vuelven al ruedo con la polémica que se genera alrededor de esta pareja de la farándula mexicana.