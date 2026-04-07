¿Esmeralda Camacho volverá con Nodal?: Esto dijo la violinista al respecto

Pasaron las vacaciones para la reconocida violinista Esmeralda Camacho, quien dio a conocer que regresó a México por medio de sus redes sociales. Así es que su vuelta a los escenarios es inminente y surge la duda de que si volverá a trabajar con Christian Nodal.

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Esmeralda estuvo paseando por Japón ya que aparentemente era un lugar soñado en su vida. Así es que sus seguidores pudieron ver todo lo que publicaba al respecto que incluyó Zamami, un de las más de 20 islas del Archipiélago de Kerama.

Sin dudas, la violinista ha estado en el centro de la escena desde que estuvo involucrada en un escándalo amoroso.

¿Vuelve Esmeralda a trabajar con Nodal?

Recordemos que Esmeralda Camacho estuvo en el ojo de la tormenta debido a que fue vinculada amorosamente con Nodal. Hubo rumores incluso de que Christian le habría pagado el viaje a la violinista, pero ella desmintió esto manifestando que logró pagar todo gracias a su trabajo.

La violinista también llamó la atención debido a que quitó de su lista de personas y lugares en las que trabaja a Christian Nodal. Es por esto que se acrecentaron los rumores de que fue despedida por la polémica que hubo entre ellos y que involucró a Ángela Aguilar.

En este contexto es que comenzaron las especulaciones tras el regreso de la violinista a México. Posó con un look total black y dijo “Casi juntos de nuevo”. El mensaje de Esmeralda Canape incluye un emoji de violín, así que esto significaría que regresará a los escenarios tras sus vacaciones en Japón.

Por el momento no se sabe sobre si la músico volverá trabajar con Christian Nodal. Además, tenemos que agregar que en su perfil en Instagram sigue sin aparecer el nombre del cantante de regional mexicano.