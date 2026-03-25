¿La despidió? La violinista Esmeralda Camacho ya NO trabajaría con Christian Nodal

Han pasado ya un par de meses desde que surgió la polémica por una supuesta infidelidad de Christian Nodal con su violinista, Esmeralda Camacho; en su momento, ella misma desmintió los rumores. Aunque parecía que la relación laboral con el cantante de regional mexicano seguía con normalidad, un pequeño detalle en redes sociales ha dado entender a los fans que la instrumentista ya no trabaja con él.

Recordemos que, tras la controversia, la violinista Esmeralda Camacho ganó notoriedad en redes sociales por su talento e incluso se volvió viral cuando formó parte del concierto que El Malilla ofreció en el Palacio de los Deportes.

¿La violinista Esmeralda Camacho ya no trabaja con Christian Nodal? Esto se sabe

Según han reportado usuarios de redes sociales como TikTok, la violinista Esmeralda Camacho ha retirado de su perfil de Instagram la cuenta de Christian Nodal como parte de las relaciones laborales que mantiene. Anteriormente, en su bio del perfil aparecía etiquetado el intérprete.

También se está comentando que Nodal ya no sigue en Instagram a la violinista, aunque al parecer él nunca la siguió; ella, por el contrario, sí lo tiene entre las cuentas que sigue.

La instrumentista no ha publicado nada referente a que su relación laboral haya terminado; en la última semana ha estado compartiendo fragmentos de su viaje a Japón.