¿Qué significa, según la psicología, que Alberto del Río se considere un león? Descubre su personalidad

Todavía faltan revelaciones MUY emocionantes de granjeros confirmados para participar en La Granja VIP, pero los nombres que han sido anunciados hasta la fecha han generado gran expectativa y emoción. Entre ellos se encuentra Alberto del Río, destacado luchador que estuvo en la WWE y que se caracteriza por no tener filtros ni temer las confrontaciones.

También conocido como “El Patron”, confesó en una entrevista con la conductora digital Mallezaa que si tuviera que identificarse con un animal, sería el león. “Es el rey de la selva, el alfa”, aseguró durante una transmisión en vivo. También se describió como una persona que “no para, no descansa y nunca deja nada a medias”.

¡Así revelaron al quinto granjero de La Granja VIP, Alberto del Río “El Patrón”! TV Azteca [VIDEO] ¿Será que ‘el gigante de los encordados’ logra ganarse el respeto de sus compañeros sin máscara en La Granja VIP? ¡Conoce todo sobre Alberto del Río “El Patrón”!

Qué significa identificarse con el león, así como Alberto del Río, según la psicología

Según un test de personalidad publicado en un documento de la Universidad del Estado de Michigan, es posible identificar 4 tipos de personalidad a partir de características que asociamos con animales: león, nutria, castor y perro de raza golden retriever. Todos tenemos un poco de cada perfil, aunque podemos inclinarnos hacia uno en particular.

Tomando en cuenta ese test, el león se puede describir como un líder nato. Se trata de personas decididas y observadoras, que aman resolver problemas y buscan tanto nuevas aventuras como oportunidades.

Entre las fortalezas de quienes se inclinan hacia este perfil está la independencia, la valentía a la hora de asumir riesgos, la persistencia, la eficiencia y la competitividad. También toman la iniciativa y disfrutan los retos.

Estas personas también tienen debilidades, como la impaciencia, la brusquedad, la impulsividad y la frialdad de darle prioridad a los proyectos profesionales por encima de los demás. Hay quienes los consideran “insensibles”, además de que son malos para escuchar y tienen problemas para seguir rutinas.

Ahora que sabes esto, ¿cómo te imaginas que le va a ir a Alberto del Río, “El Patrón”, en La Granja VIP?