Esposa de Ricardo de Pascual confiesa cómo sucedió el último suspiro del actor

La muerte llega en cualquier momento y de diversas maneras, pero lamentablemente para la familia del actor, vivieron el deceso de Ricardo de Pascual en los días pasados. Ante eso, los medios se llenaron de lamentos por la muerte del hombre de 85 años, el cual se desenvolvió sobre todo en contenido cómico. Y en medio de la pena, su esposa decidió hablar de cómo se llevó a cabo el último suspiro del actor.

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¿Cómo murió el actor Ricardo de Pascual?

A unos pocos días de que se confirmara el deceso del actor, su esposa llamada Martha accedió a indicarle a Ventaneando cómo fueron los últimos momentos del intérprete. Justamente allí su amada contó que la noche que falleció le comentó que se sentía mal y que quería tomar una copa de vino. Tras finalizar dicha acción, se fue a la cama a dormir… y ya no despertar.

En ese sentido, Martha comentó que tuvo una muerte que en muchas de la opiniones es ideal. "Ya no volvió a despertar. Dios le concedió la muerte de un santo, de los justos. Se quedó dormido". En ese sentido, se aclararon los rumores que seguían alrededor del hombre reconocido por salir incluso en El Chavo del 8.

Fue gracias a su trabajo, que múltiples personalidades dejaron sus condolencias en redes sociales, pues le reconocían de una u otra de las series donde tuvo distintos personajes. La propia Asociación Nacional de Intérpretes dio el aviso del fallecimiento de uno de sus miembros destacados y de ahí han sido muestras de cariño para el actor que se sabía tenía problemas de salud.

¿De qué estaba enfermo Ricardo de Pascual?

El actor seguía activo mientras le llamaran a interpretar algún personaje y se confirmó en medio de toda la información salida de su muerte, que tenía EPOC y fibrosis pulmonar. Algunos espacios mediáticos precisamente aclaran que esto se derivó del tabaquismo que practicó en el pasado y que se agravó por el contagio de Covid que obtuvo durante la pandemia recién vivida.