Confirman la causa de la muerte del actor Robert Redford

Este martes, el mundo del cine se vistió de luto al confirmarse la muerte del reconocido actor Robert Redford. El también cineasta tenía 89 años de edad y su legado permanecerá como parte de la historia de la industria cinematográfica mundial.

La muerte de Robert Redford se produjo mientras dormía y su familia aún no se expresa de manera pública. Sus seguidores aguardan por saber cuáles fueron las causas del deceso del varias veces ganador del premio Oscar.

¿Cómo se confirmó la muerte de Robert Redford?

Fue el periódico The New York Times quien se encargó de dar a conocer la triste noticia del fallecimiento de Robert Redford. Los primeros datos indican que el actor murió en su casa, ubicada en Utah, Estados Unidos.

Con 89 años se nos ha ido el gran Robert Redford. Se va una leyenda absoluta del 7º arte…💔

Gracias por “El mejor”, por “La jauría humana”, por “El golpe”, y por tantas y tantas obras maestras.



Que la tierra te sea leve, maestro😔💔💔

DEP

Aunque su familia no se ha expresado al respecto, las redes sociales se han inundado con fotografías y videos sobre la amplia trayectoria del mítico actor. Robert Redford ha dejado una huella imborrable en Hollywood, pero sobre todo en quienes aman el cine y disfrutaron de cada una de sus películas.

¿De qué murió Robert Redford?

El luto que ha inundado al mundo del espectáculo mundial, también ha dado lugar al interés por saber de qué murió Robert Redford. Esa pregunta aún espera respuestas ya que no se han precisado mayores detalles al respecto y, como se mencionó, su familia no se ha expresado al respecto.

Robert Redford tenía 89 años de edad y su último cumpleaños lo celebró el pasado 18 de agosto. El actor y cineasta norteamericano supo conquistar la gran pantalla y adjudicarse varios premios Oscar, entre otros. Además, parte de su vida estuvo volcada al cuidado del medio ambiente por lo que es una faceta que también le hizo sumar muchos seguidores.