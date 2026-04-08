Hasta varias décadas: Esta es la cantidad de años que podría pasar Alberto “N”, “El Patrón” en la cárcel tras ser denunciado por su esposa; esto es de lo que se le acusa

Hace unos días la noticia de que el ex luchador Alberto “N” conocido como “El Patrón”, había sido detenido en la ciudad de San Luis Potosí debido a que su esposa Mary Carmen había llamado al 911 denunciando ser víctima de este, presunto suceso que le dio la vuelta a todo México.

A dos días de este suceso, ha comenzado a circular mayor información sobre el estado legal de Alberto “N”, e incluso ya habrían presuntas penas, las cuales se le imputarían una vez que se demostrara la culpabilidad de éste.

¿De qué se le acusa a Alberto “N” también conocido como “El Patrón”?

Lo primero que ha comenzado a circular es que Alberto “N” es acusado de violencia familiar, delito que está pensado desde 6 meses hasta y los 20 años de cárcel, dependiendo del grado y el Estado de la República en el que se haya llevado a cabo estas acciones.

Por ahora se sabe que el ex luchador habría sido puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, por lo que estaría esperando los cargos de los que se le acusa.

¿Cuánto tiempo podría pasar Alberto “N” “El Patrón” en la cárcel?

Si bien, los cargos de los que se le acusa aún no han sido hechos públicos, esta tarde, el equipo de Ventaneando, retomó el tema ya que se estaría llevando a cabo la audiencia inicial y señaló lo siguiente a través de dictamen de la ley:

"Desde el 2022 el congreso local endureció las sentencias contra golpeadores de mujeres o quienes atenten por violencia doméstica, o física, o psicológica, y el Código Penal del Estado cambió y las penas van entre 8 a 20 años de prisión en relación al delito de razón de género, lesiones por razón de género", detalló Mónica Castañeda.

"En caso de violencia extrema serían de 12 a 21 años de cárcel y violencia familiar podría ser una pena de 3 a 7 años de prisión. Habrá que ver primero cuáles son los delitos que se le están imputando y cómo va la denuncia, y lo que narre su esposa", finalizó.

¿Qué pasó con Alberto “N” “El Patrón” y su esposa?

De acuerdo con la denuncia que ha comenzado a circular, Linet Puente detalló lo siguiente:

"Al encontrarse con Alberto “N” al interior de un domicilio del fraccionamiento Lomas del Tecnológico, se habría iniciado una discusión que llevó al imputado a consumar diversas agresiones físicas y verbales contra su pareja, es decir, contra Mary Carmen Rodríguez", por lo que estamos por conocer los cargos que se le imputan al ex luchador.