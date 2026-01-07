Esta es realmente la situación actual de salud de Bruce Willis: 4 claves para entender su enfermedad

La enfermedad de Bruce Willis y su retiro como actor es una de las historias más impresionantes que han existido en Hollywood durante los últimos años. Y es que luego de ser una figura reconocida y exitosa, sus días terminaron entre visitas al médico y una pérdida de memoria irreversible que lo ha hecho olvidar el legado que forjó con su talento.

Debido a lo delicado de su diagnóstico, cada novedad del caso genera gran preocupación entre el público, especialmente por todas las veces en las que han trascendido noticias falsas sobre la muerte del protagonista de "Duro de matar". Sin embargo, las únicas versiones fiables son las que provienen de su familia, además de que es importante tener claro qué está pasando con él para evitar caer en engaños.

¿De qué está enfermo Bruce Willis? Así empezó el deterioro de su salud

Fue en el año 2022 cuando Bruce Willis dio las primeras señales de estar enfermo, lo que lo llevó a alejarse de los reflectores en lo que parecía un retiro temporal. En un principio, se dijo que el artista tenía afasia, un trastorno del lenguaje que le complicaba desenvolverse con normalidad.

Posteriormente, se confirmó que en realidad el actor tiene demencia frontotemporal, un padecimiento neurodegenerativo que además de afectar la memoria, impacta también en el comportamiento, la movilidad y el lenguaje, según un artículo de The Association for Frontotemporal Degeneration. Por lo complejo de la situación, empezó a perder la capacidad de comunicarse y moverse como antes.

Bruce Willis tiene demencia frontotemporal|Instagram. @buuski

¿Bruce Willis está en un asilo? La dura decisión de su familia

En agosto de 2025, la familia de Bruce Willis informó que sería trasladado a un centro de cuidados especializado para personas con su condición, es decir, una especie de asilo donde pudieran darle la atención pertinente. Esta decisión habría sido tomada luego de varios años en los que su esposa e hijas lo cuidaron en casa, pero conforme aumentó la gravedad se determinó que era lo mejor para él.

En este tiempo lidiando con fuertes problemas de salud, el artista de 70 años ha estado acompañado de Emma Heming, su esposa desde 2009 y madre de sus dos hijas menores. También lo cuidan Tallulah, Scout y Rumer, sus hijas con Demi Moore (de quien se divorció en el 2000, pero sigue estando al pendiente de lo que necesita) .

Bruce Willis ha estado acompañado por toda su familia en los últimos años|Instagram. @emmahemingwillis

¿Bruce Willis murió o está en estado terminal? Los rumores de su diagnóstico

A pesar de que el público y colegas han externado respeto por lo que pasó con el histrión, Bruce Willis no ha estado exento de verse involucrado en falsos rumores. Algo que generó gran consternación a inicios de este 2026, fueron las versiones de que ya había muerto.

No obstante, todo se trató de un malentendido ocasionado por un mensaje de Emma Heming, quien le dedicó amorosas palabras sin imaginar que serían interpretadas como su despedida. Por lo que si bien el estado de salud del actor es delicado, sigue vivo y no se ha revelado que esté en fase terminal como tanto se dijo y hace poco fue captado por TMZ dando un paseo con su cuidador.

Esto pasará con el cuerpo de Bruce Willis cuando muera

Otra elección de la familia de Bruce Willis es sobre donar su cerebro a la ciencia el día que fallezca. Esto tendría como propósito contribuir a las investigaciones de la demencia frontotemporal que sufre y fue confirmado por su esposa, quien incluso plasmó parte de su experiencia con esta enfermedad inesperada en el libro The Unexpected Journey.

En este sentido, la información actualizada respecto a esta triste situación, es que Bruce Willis todavía no encuentra cura para su enfermedad y su familia ha tomado decisiones que prioricen su bienestar. Además, aunque las fake news de su muerte se han vuelto tendencia en redes sociales, solo en los perfiles de sus hijas y esposa se dan novedades.