Esta es la lista de mujeres que han sido vinculadas a Christian Nodal mientras está con Ángela Aguilar

El matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar fue muy polémico y lo sigue siendo hasta la actualidad. Sobre todo por que cada paso que da el cantante está en el ojo público.

¿Cómo vestirse para eventos de día y de noche en las fiestas de fin de año? ¡Imperdible pasarela!

Desde mediados del 2024, se lo comenzó a vincular a Nodal con otras mujeres. Estos rumores eran alimentados por videos y ciertas actitudes del cantante.

¿Con qué mujeres fue vinculado Christian Nodal?

Agosto de 2024: Estevie

Luego de que se diera el lanzamiento de Pa’l Cora EP 01, Christian Nodal incluyó en el videoclip de “Un Besito Más” a Estevie, cantante con quien fue vinculado antesde casarse.

Así es que los rumores comenzaron a crecer porque unas semanas antes ambos compartieron escenario en un evento musical. La propia intérprete escribió en Instagram: “No puedo creer que pude compartir el escenario con mi artista favorito Nodal, gracias por creer en mí y por esta oportunidad inolvidable”.

La cantante dijo: “En las redes sociales hay cosas que se dicen, algunas cosas que no son ciertas y pues así va a ser siempre cuando eres artista. Pero realmente creo que ha sido más positivo que negativo y eso es en lo que yo me enfoco. Ya lo que digan los demás, ya no es mi problema, yo sé quién soy como persona, y yo tengo mis creencias, mis valores”, indicó.

Noviembre de 2024: Iveethzzy las imágenes virales

Luego en noviembre se vinculó a Nodal con Iveethzz, usuaria de Instagram, después de compartir fotografías que ella misma vinculó con encuentros con el cantante.

Cabe destacar que en las redes comenzaron a analizar el material y descubrieron inconsistencias por lo que incluso llegaron a pensar que algunas imágenes habían sido alteradas. No existió evidencia concluyente que confirmara un vínculo real, y el propio Nodal no se pronunció.

Julio de 2025: la frase que reavivó la conversación

Las infidelidades de Nodal aumentaron cuando en una entrevista dijo,“Nací con un problema más grande que ser mujeriego, y es nacer con un alma enamorada”.

Diciembre de 2025: Esmeralda Camacho y el foco actual

Unas de las mujeres recientemente involucradas es Esmeralda Camacho quien es la violinista que formó parte de la banda de Nodal en la gira Pa’l Cora Tour.

Los rumores comenzaron luego de que en una presentación en vivo se vieran miradas interpretadas por usuarios y versiones difundidas como que existía supuesto vínculo.

Por el momento no hay nada confirmado ni negado por parte de los involucrados.

