Última hora: Muere la mamá de Aislinn Derbez: ¿quién era y cuántos años tenía?

¡DE ÚLTIMO MOMENTO! Se reporta que la mamá de Aislinn Derbez habría fallecido a causa de un accidente que tuvo en su propia casa. Una influencer de la fuente de espectáculos indica que hoy mismo velarían el cuerpo de la señora de 56 años, quien tuvo a la hija mayor del reconocido comediante mexicano. Esto se sabe hasta el momento.

¿Qué pasó con la mamá de Aislinn Derbez?

Las redes sociales están encendiéndose poco a poco con la noticia que se propaga desde la cuenta de la influencer Chamonic3 (nombre de Instagram). Según esta comunicadora, que constantemente saca información exclusiva, la señora de 56 años habría tenido un accidente en días pasados.

Lamentablemente esto provocó que falleciera el día de hoy a las 7 de la mañana. Por esta razón, guardando un silencio absoluto, la familia de Aislinn estaría velando el cuerpo de la pareja del conocido Señor Aguilera en la noche de este lunes.

¿Quién es Gabriela Michel, la madre de Aislinn Derbez?

La mujer de 56 años (aunque algunos sitios reportan 65) es mediáticamente conocida como la madre de Aislinn, sin embargo conformó una sólida carrera como actriz de doblaje. Y allí entra la historia de quien es su esposo, el también reconocido en el medio, Jorge Alberto Aguilera.

Ellos como pareja, conformaron una familia donde tuvieron dos hijas, Michelle Aguilera y Chiara Aguilera. Ante dicha situación, nadie ha emitido un solo comunicado, por lo que los medios y fanáticos siguen a la espera de alguna información oficial.

¿Qué dicen las redes sociales de la muerte de la mamá de Aislinn Derbez?

Ante la vorágine generada alrededor de la noticia, las redes sociales no han perdido el tiempo para arropar a Aislinn, quien es el perfil más famoso de toda la familia involucrada. La también hija de Eugenio Derbez en distintas oportunidades comentó que ella vivió de manera tormentosa la relación entre sus papás, lo cual terminó en una separación que le causó muchas secuelas en su infancia.