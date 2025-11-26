Aislinn Derbez comparte desgarrador video tras la muerte de su mamá Gabriela Michel

A pocos días del fallecimiento de la actriz Gabriela Michel, su hija Aislinn Derbez desde su cuenta subió un nuevo video de su pódcast, contenido audiovisual que ha sorprendido a todos, debido a que habló abiertamente sobre el luto y el duelo que se vive durante la pérdida de un ser querido.

Dejando a todos sorprendidos por la forma en que habla sobre el tema, en especial considerando que la muerte de la mujer tiene apenas unos días de haber ocurrido. A continuación te contamos qué fue lo que se comentó.

¿Qué comentó Aislinn Derbez?

Aislinn Derbez, junto a su hermana Michel Aguilera, tiene el podcast de “La magia del caos”, recientemente la hija de Eugenio Derbez en sus redes sociales subió el nuevo video donde deja un pequeño resumen sobre lo que se verá en el nuevo video, en el que tuvo la oportunidad de hablar con Camila Sodi.

En esa plática Aislinn, cuestiona a Camila cómo fue su experiencia de experimentar el infarto de su madre, además de hablar cómo fue su proceso del duelo tras su muerte. Donde a ambas personalidades las vemos sensibles ante el tema.

Además, en el nuevo video se aprovechó la plática para promocionar el libro de Sodi, en el que se habla sobre la pérdida de algún familiar. Sin embargo, las imágenes fueron grabadas antes de la muerte de Gabriela Michel, situación a la que muchos usuarios comentaron:

Es como si Camila le hubiera mostrado un caminito a Ais para pasar por una situación tan difícil, ojalá sin tanto dolor.

Wow… ¡¡Qué fuerte!! Que haya tenido este podcast antes de pasar por su pérdida… ¡Los tiempos son perfectos, bendiciones Ais! Te abrazamos.

Esta conversación trasciende el tema del duelo. ¡¡¡Fue una miniclase para VIVIR!!! (y la muerte es parte de la vida)

¿Qué pasó con Gabriela Michel?

Gabriela Michel fue una actriz de doblaje mexicana; lamentablemente, el 24 de noviembre se dio a conocer su fallecimiento a causa de un infarto. Desde que se dio a conocer la noticia, Aislinn Derbez ha agradecido notablemente a los usuarios por su constante apoyo ante los momentos difíciles.

Gabriela, además de tener a su hija Aislinn Derbez con Eugenio Derbez, después de su separación se casó con Jorge Alberto Aguilera, con quien tuvo a sus dos hijas Michelle y Chiara Aguilera.