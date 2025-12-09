Este es el estado de salud de la influencer Mercedes Roa HOY martes 9 de diciembre de 2025, tras ser víctima de un ataque en Marsella, Francia

Mercedes Roa, es una influencer de futbol mexicano, que se centró en el ojo de la tormenta luego de que los medios de Francia dieran a conocer que fue atacada cuando se encontraba con amigas saliendo de un evento deportivo. Tras esto tuvieron que ser hospitalizadas.

Esto causó preocupación por lo que su compañero Pipe Punk, se expresó por medio de las redes sociales para contar sobre el estado de salud de la creadora de contenido . Es una forma de llevar tranquilidad ante la incertidumbre.

¿Cómo se encuentra la influencer Mercedes Roa?

Pipe ha manifestado que Mercedes Roa, se encuentra bien y fuera de peligro. Sin embargo, no dio más detalles de lo que había sucedido en Francia ni del ataque que sufrió. Además dijo que ella será la encargada de hablar cuando esté lista.

"No quería abordar el tema, pues no me corresponde a mí hacerlo; sin embargo, dado que la información ya comienza a circular en México, únicamente quiero aclarar que se encuentra bien y fuera de peligro. Ella saldrá a hablar del tema cuando lo considere necesario", dijo el influencer a través de las redes sociales.

¿Qué fue lo que le pasó a Mercedes Roa?

Lo que dieron a conocer los medios locales de Francia, es que Mercedes fue atacada cuando decidió seguir la vida con una de sus amigas fuera del Estadio Vélodrome. Ella asistió a este sitio debido a que fue invitada a presenciar un partido de estrellas de la Liga Universe.

Alrededor de las 6 de la mañana fue agredida su amiga, por lo que Roa intentó defender la pero también recibió un ataque. En medio del conflicto llegó a la zona la policía municipal, alertada por la Central de Vigilancia Urbana.

Como resultado hubo tres sujetos detenidos por las agresiones y quedaron a disposición de la autoridad. Así es que están enfrentando una carpeta de investigación por agresión con agravantes.

