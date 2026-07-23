Hospitalizan a Roberto Carlos: este es su estado de salud hoy 23 de julio

El cantante brasileño Roberto Carlos, una de las voces más emblemáticas de la música romántica en América Latina, fue hospitalizado para someterse a una cirugía vesicular. Se reveló que este procedimiento había sido previamente programado; a pesar de eso, la noticia ha generado una enorme preocupación entre los seguidores, ya que actualmente el músico tiene 85 años de edad.

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¿Qué le pasó a Roberto Carlos?

Mediante un comunicado que fue compartido en redes sociales, explicaron que el procedimiento ya se había planeado con anticipación. El artista se encuentra tranquilo, siguiendo las indicaciones que le dan sus médicos. Para tranquilizar a los seguidores, también informaron que la recuperación será rápida y no afectará los compromisos que ya tiene programados.

¿Cuál es el estado de salud de Roberto Carlos?

El equipo del intérprete informó que fue sometido a una cirugía de vesícula por laparoscopia, un procedimiento mínimamente invasivo que suele permitir una recuperación más rápida que una operación convencional. También resaltaron que Roberto Carlos estuvo tranquilo desde un inicio, pues lo hace por su salud.

Le informamos que el artista Roberto Carlos se someterá a una cirugía de la vesícula mediante laparoscopia por video, previamente programada. Roberto Carlos está tranquilo y sigue todas las instrucciones médicas. La recuperación es rápida, sin interferir con el horario de espectáculos ya programado

Por ahora todo parece marchar con perfecta normalidad, pues no han reportado complicaciones derivadas de la cirugía, por lo que puede que pronto reciba el alta médica.

¿Quién es Roberto Carlos?

Roberto Carlos es considerado uno de los artistas más importantes y emblemáticos de la música en portugués y español. Cuenta con una trayectoria de más de seis décadas, por lo que ha logrado conquistar a millones de seguidores de diferentes generaciones. Algunos de sus éxitos más grandes son: “Detalles”, “Amada amante”, “Lady Laura”, “Cama y mesa” y “Un gato en la oscuridad”.

Sus conciertos seguirán sin cambios

Es importante señalar que todos aquellos que estaban más que listos para verlo en vivo pueden seguir así, pues su calendario de presentaciones no sufrirá modificaciones. Su equipo revela que todo esto fue planeado previamente para que el proceso de recuperación no interfiera con los espectáculos que ya estaban confirmados.