Manualidades de KPop Demon Hunters: 4 ideas de proyectos sencillos para entretener a los niños en vacaciones
Si tus hijos son fans de KPop Demon Hunters y quieren tener todo personalizado con las protagonistas, estas manualidades serán su plan preferido en vacaciones.
La temporada de vacaciones de verano es el momento perfecto para que los niños dediquen su tiempo libre a actividades divertidas y que fortalezcan su creatividad. Por ejemplo, usando a sus personajes preferidos como las KPop Demon Hunters, que sirven muy de inspiración para darle vida a lindas manualidades, todo para que se entretengan sin tener que pasar tanto tiempo en las pantallas.
KPop Demon Hunters: las 4 manualidades para que los niños no se aburran en vacaciones
Friendships bracelets personalizados. Las pulseras son una alternativa fácil y divertida para que tus hijos se distraigan y echen a volar su imaginación para hacer diseños originales. Solo necesitan cuentas de color negro, rosa y morado; resorte especial para pulseras y letras de plástico para personalizar cada modelo. El chiste es que armen su nombre o el de sus personajes preferidos y puedan intercambiarlas con amigos.
Photocard gigante para decorar su habitación. Si quieres que vayan decorando su recámara para que se sientan más cómodos, pero no tienes tanto presupuesto para una remodelación total, entonces los photocards de KPop Demon Hunters para poner como poster en la pared son una gran opción. Necesitan impresiones de las "guerreras KPop" a color, cartulina negra, rosa o morada, pegamento, tijeras y diamantina.
Lightsticks de colores. Para todos los amantes del KPop, las lightsicks son un artículo que no puede faltar para cantar las canciones de sus artistas preferidos con mucha emoción. Y para que los niños sientan que están en un concierto de "HUNTRIX", pueden dedicar la hora de manualidades a hacer sus tiras de luz con materiales fáciles de conseguir. Se requiere de una bola de unicel, un tubo de cartón reciclado, cartulina y pinturas.
Separadores de libros. Inculcarle el hábito de la lectura a tus hijos no tiene que volverse un problema, mucho menos si se hace de forma ingeniosa para que lo sientan como algo divertido. Y una de las ideas de manualidades para hacer en casa estas vacaciones 2026 que no fallan, son los separadores de libros con las protagonistas de KPop Demon Hunters. Vas a usar cartulina, imágenes impresas, tijeras, resistol y mica para proteger los diseños y que les duren muchísimo entre libros.