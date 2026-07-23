Manualidades de KPop Demon Hunters: 4 ideas de proyectos sencillos para entretener a los niños en vacaciones

La temporada de vacaciones de verano es el momento perfecto para que los niños dediquen su tiempo libre a actividades divertidas y que fortalezcan su creatividad. Por ejemplo, usando a sus personajes preferidos como las KPop Demon Hunters, que sirven muy de inspiración para darle vida a lindas manualidades, todo para que se entretengan sin tener que pasar tanto tiempo en las pantallas.

KPop Demon Hunters: las 4 manualidades para que los niños no se aburran en vacaciones