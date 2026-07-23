Encuentran muerto a influencer fitness que estaba reportado como desaparecido

La trágica muerte de un influencer en Reino Unido está siendo investigada y ha causado conmoción entre sus seguidores. Se trata de Michael Selwood, de 35 años, quien había sido reportado como desaparecido tan solo horas antes de ser encontrado sin vida.

El hecho ocurrió en el municipio metropolitano de Gran Manchester, en Inglaterra. En un comunicado, la policía local confirmó a la revista People que el creador de contenido fue hallado muerto el domingo 19 de julio, alrededor de las 5:00 P.M. "La familia de Michael ha sido informada y está recibiendo el apoyo de oficiales especialmente preparados para estos momentos difíciles", decía el comunicado.

Anteriormente se había solicitado ayuda para localizar a Selwood, quien había sido visto por última vez el sábado a las 8:00 P.M. en la localidad de Dukinfield. Hasta el momento se desconoce en qué circunstancias ocurrió la desaparición o cuál fue la causa de muerte del influencer.

Quién era Michael Selwood

Con una comunidad que superaba los 22 mil seguidores en TikTok, Michael Selwood se abría camino en el contenido fitness al mostrar su avance en el entrenamiento de boxeo. Continuamente compartía publicaciones sobre sus rutinas y peleas, como recopila The Independent.

"Aquí, viviendo mi mejor vida, sígueme para unirte al viaje", decía su bio de Instagram. También compartía contenido de su estilo de vida: era común que publicara videos de él haciendo lipsync de canciones, momentos con su hijo o clips divertidos de su perro.

La última vez que publicó en redes sociales fue el 14 de julio y hablaba sobre las personas con las que quería enfrentarse en el ring. "Podría fácilmente buscar entre los tiktokers y pelear con un 'don nadie'", escribió. "Miren a las personas con las que he peleado. No he peleado con ningún 'don nadie', he peleado con gente que ha logrado cosas en el mundo del boxeo".