Don Antero Ugalde rompe el silencio y niega las acusaciones de abuso y REAFIRMA que Ana Bárbara lo mandó a golpear

Don Antero Ugalde, padre de Ana Bárbara, rompió el silencio para hablar sobre las acusaciones de presunto abuso sexual en contra de sus hijas mayores, luego de que la creadora de contenido Adri Toval difundiera información sobre el supuesto motivo que llevó a la cantante a separarse de parte de su familia. En entrevista con Venga la Alegría, negó rotundamente los señalamientos que se hicieron en su contra y los calificó como una “infamia” y advirtió que incluso podría proceder legalmente contra quien hizo esas declaraciones. Además, aprovecho las cámaras para reafirmar una vez más que su hija lo habría mandado golpear en una ocasión.

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¿Qué dijo Adri Toval del padre de Ana Bárbara?

La creadora de contenido aseguró que mantuvo una relación con Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, y afirmó que él fue quien le compartió detalles sobre la supuesta ruptura familiar. Cabe resaltar que, hasta el momento, Ana Bárbara no ha confirmado ni desmentido nada públicamente, algo que le han recriminado a Adri Toval, pues aparentemente hace señalamientos sin corroboración por parte de la cantante.

¿Qué dijo Don Antero Ugalde?

Durante la entrevista en exclusiva con Venga la Alegría, expresó molestia por la gravedad de las acusaciones y aseguró que la creadora de contenido contó cosas que jamás ocurrieron.

Me pone mal esta información. Yo no puedo creer tanta infamia. Es una persona que no conoce la vida de uno. ¿Cómo se atreve a decir semejante infamia?

El padre de Ana Bárbara también aseguró que siempre procuró el bienestar de sus hijas y recordó que él siempre educó con disciplina, pero sobre todo con respeto.

¿En qué cabeza cabe?, las cuidaba uno, de que: ‘Cuidado, pórtate bien, respetuosas’... Yo no puedo creer tanta infamia

Además de esto, lanzó duras críticas contra Adri Toval, pues considera que las acusaciones que hizo no tienen fundamentos y las hizo desde el desconocimiento de la historia de su familia.

Don Antero reafirma que una vez Ana Bárbara lo mandó a golpear

Por si el escándalo fuera poco, don Antero aprovechó las cámaras de Venga la Alegría para reafirmar que Ana Bárbara en una ocasión mandó a su hijo Pancho a golpear a su padre. Su hijo le contó lo que le pidió su hija y por eso fue que nada malo pasó en aquella ocasión. “Es malagradecida”, señaló el padre de Ana Bárbara.