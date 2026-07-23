Manualidades de Gravity Falls: 3 ideas para encuadernar tu propio Diario 3 usando retazos de tela y papel envejecido con café

Grandes y chicos pueden compartir una gran cantidad de actividades para entretenerse. Muchas de ellas se relacionan con deportes y actividades al aire libre, aunque existen otras que pueden ser ideales para días de entresemana o cuando las condiciones climáticas nos impiden salir de casa.

Noticias Jalisco del 2 de julio 2026

Las manualidades son una de ellas y están atrayendo a cada vez más personas. Esto no solo se debe a que es una práctica sencilla y económica, sino que es aconsejada para romper con las estresantes rutinas laborales, alimentar la imaginación y despejar la mente.

Manualidades de Gravity Falls

Si buceamos en diferentes plataformas digitales y redes sociales podemos hallar muchas ideas para hacer manualidades. Algunas están relacionadas con videojuegos, películas y series, como por ejemplo Gravity Falls, una aclamada serie animada creada para Disney y que suma muchos admiradores.

A continuación se detallan 3 ideas de manualidades para encuadernar tu propio Diario 3 usando retazos de tela y papel envejecido con café:

Clásico tapa dura

Materiales



Hojas envejecidas con café (dobladas por la mitad en cuadernillos de 4 a 6 hojas).

Cartón piedra o cartón reciclado grueso (para las tapas).

Retazos de tela granate, burdeos o roja (para forrar la tapa).

Retazos de tela o fieltro dorado/amarillo (para los esquineros y la mano de 6 dedos).

Hilo grueso (de algodón o cáñamo) y aguja.

Pegamento blanco (PVA) o silicona líquida.

Paso a Paso



Cosido de cuadernillos: Une los cuadernillos de papel envejecido cociéndolos por el pliegue central entre sí (costura de encuadernación estándar o copta) para formar el bloque de hojas. Preparación de las tapas: Corta dos piezas de cartón para las tapas y una tira fina para el lomo. Forrado: Pega el retazo de tela granate sobre el cartón, doblando las pestañas hacia adentro. Unión: Pega una hoja de guardia (primera y última hoja) al interior de las tapas de cartón para unir el bloque de hojas a la estructura. Detalles de Gravity Falls: Recorta la icónica mano de 6 dedos y los esquineros en tela o fieltro dorado, dibuja o borda el número 3 en el centro de la mano y pégalos en la portada.

Estilo cuaderno de explorador

Materiales



Hojas envejecidas dobladas al medio.

Un retazo grande de tela resistente (marrón, verde musgo o burdeos).

Tiras de tela fina o cordón para el cierre.

Aguja capotera e hilo de cáñamo o hilo para bordar.

Marcador permanente negro o pintura para tela.

Paso a Paso



Estructura flexible: Usa el retazo de tela como cubierta blanda, dejando un sobrante en el lateral derecho para que funcione como solapa envolvente. Costura al lomo: Haz perforaciones directas en el lomo de la tela y en los pliegos de papel envejecido. Cose los cuadernillos directamente a la tela dejando las puntadas expuestas por fuera. Cierre rústico: Cose una tira larga de tela en el borde de la solapa para poder envolver el diario y sujetarlo con un nudo. Decoración: Con pintura para tela o tela aplicada, añade la mano de 6 dedos en la portada. Puedes deshilachar ligeramente los bordes de la tela para darle un aire aún más antiguo.

Encuaderna tu propio Diario 3

A las propuestas anteriores resta sumarle la tercera idea que propone una encuadernación japonesa con lomo reforzado. Se trata de una de las manualidades más rápidas y fácil en torno a Gravity Falls.

Materiales



Hojas sueltas envejecidas con café.

Cartón fino (de cajas de cereales o empaques).

Retazos de tela variados (para hacer patchwork o refuerzo de lomo).

Perforadora o punzón.

Cuerda fina, hilo de yute o cinta de tela.

Paso a Paso

