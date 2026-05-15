ÚLTIMA HORA: Luis Miguel habría sido internado de emergencia; esto es lo que se sabe sobre su estado de salud

A través de las décadas Luis Miguel se ha convertido en una de las figuras más reconocidas de la música en todo el continente americano, por lo que cualquier detalle que pasa en su día a día suele hacer bastante ruido dentro de sus seguidores.

Este viernes 15 de mayo ha comenzado a circular la noticia de que Luis Miguel podría estar internado, pues así lo han reportado algunos medios internacionales y figuras del espectáculo como Javier Ceriani, quien ha asegurado que “El Sol de México” se encontraría en un hospital de Nueva York.

¿Qué se sabe sobre el estado actual de Luis Miguel?

De acuerdo con primeras versiones, ha trascendido que Luis Miguel había acudido a realizarse exámenes médicos de rutina pero que alguna prueba habría resultado “anormal” por lo que el cantante tuvo que ser internado de emergencia.

Según estas versiones aún no confirmadas, el cantante estaría internado desde el día lunes 11 de mayo tras haber externado que se sentía mal de salud. Ante esto, su novia lo habría llevado al hospital y le habrían detectado un problema cardiaco por lo que este se habría quedado hospitalizado toda la semana.

De momento ni su equipo de trabajo o gente cercana a Micky ha compartido mayores detalles sobre el estado de salud actual del cantante de 56 años, por lo que en los próximos días podríamos tener algún comunicado oficial.

