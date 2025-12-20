Esto hizo Angélica Vale con su anillo de bodas con Otto Padrón

Angélica Vale y Otto Padrón, protagonizaron uno de los divorcios más polémicos del año tras 14 años de matrimonio. La confirmación se dio en los primeros días de noviembre.

Hace unas semanas que el reconocido periodista espectáculos, Javier Ceriani, informó que Otto Padrón fue quien interpuso la demanda de divorcio contra Angélica Vale. Unas horas después la protagonista actriz tuvo que salir a confirmar esta noticia confirmó y agradeció las muestras de cariño que recibió.

¿Qué fue lo que hizo Angélica Vale con el anillo de bodas?

Esta semana Angélica Vale se volvió tendencias debido a que concedió una entrevista a una revista en la que mostró su nuevo cambio de look. En la portada de la publicación causó mucho revuelo por un detalle no solo por su cambio de imagen sino por un detalle que se dieron cuenta los internautas.

Sus fanáticos manifestaron que la querida actriz apareció en la portada utilizando un anillo en su mano izquierda, por lo que muchos supusieron que es la joya que habría recibido cuando contrajo matrimonio con el empresario, Otto Padrón.

Tras que se desatara este rumor, se confirmó que Angélica Vale no estaba utilizando el anillo de bodas y tampoco se la ha visto con él en sus proyectos de trabajos. Sin embargo, hay quienes creen que es el mismo anillo pero otra parte manifiestan que es otro.

El divorcio oficial entre Angélica Vale y Otto Padrón, inició en el mes de noviembre pero se supo por dichos de la actriz, que ya llevaban tiempos separados.

Es importante recordar que la actriz, Angélica Vale, y el empresario, Otto Padrón, iniciaron con el trámite oficial de su divorcio en noviembre de este año, pero la hija de Angélica María confesó que tenían varios meses separados.

¿Cuál fue el motivo de separación entre Angélica Vale y Otto Padrón?

Por el momento no han trascendido los motivos verdaderos del divorcio entre Angélica Vale y el empresario Otto Padrón. Hay rumores que marcan que fue por problemas económicos y otros dicen que él fue infiel. Ninguna de las versiones fue confirmada.

