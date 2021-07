Cantante Natanael Cano sufrió accidente automovilístico. (VIDEO)

Gran susto dio Natanael Cano a sus 2.7 millones de seguidores en Instagram, pues publicó un inesperado video de un accidente automovilístico en una de las carreteras de Estados Unidos.

El cantante de corridos tumbados se ha enfrentado con Pepe Aguilar

¡Pepe Aguilar y Natanael Cano en medio de la polémica por una discusión en redes! La Chicuela nos expresa su punto de vista.

El cantante de corridos tumbados se dejó ver sin camsieta, pantalones negros, gorra y una mochila que no se quitó durante el choque.

“¿Qué vas a hacer tú cabr…? No estés grabando”, dijo el artista a uno de sus amigos, quien sacó su celular para grabar el coche negro que quedó con un gran impacto.

Tal parece que el accidente no pasó a mayores, pues el joven apareció en perfectas condiciones en sus siguientes historias de Instagram.

El intérprete de Soy el diablo no vivió solo el accidente automovilístico, pues se le vio con dos amigos durante el mencionado viaje por carretera.

El sonorense, de 20 años, no dio más pistas de lo sucedido, pero se le vio retomando su camino a Estados Unidos.

Recientemente, Natanael lanzó el álbum A mis 20, disco que tuvo gran recibimiento entre los amantes de la música regional mexicana.

En sus recientes post de Instagram, el mexicano aparece promocionando su disco y los videos oficiales de las 11 canciones.

Las otras contundentes polémicas de Natanael Cano

No es la primera vez que el nombre de Natanael Cano se vuelve tendencia en todas las plataformas digitales. En el 2020, el joven vivió un contundente enfrentamiento con Pepe Aguilar, quien criticó los corridos tumbados en el programa de El escorpión dorado.

El papá de Ángela Aguilar criticó la música que se hace en esta generación, pues no hay tanto trabajo detrás más que una computadora, a su parecer.

Las palabras del intérprete de Prometiste llegaron a los oídos de Natanael Cano, quien arremetió con un contundente mensaje para el patriarca de la Dinastia Aguilar.

Ambos artistas se hicieron de palabras en las redes sociales y afortunadamente pararon la polémica semanas después.

“La neta no me arrepiento ni pido perdón a nadie, simplemente si no tengo humildad por defender lo que a mí me ha costado machín porque yo no traigo nombre, yo no traigo apellido, no vengo de familia, el imperio que yo tengo de corridos tumbados es el imperio que yo voy a defender hasta que me muera porque a mí me costó, las cosas que cuestan pesan”, confesó Natanael Cano en su momento.

